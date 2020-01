Programme non diffusé en raison d'un mouvement social

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach.

Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré mineur KV 626

Introitus : Requiem aeternam + Kyrie

Lucy Hall, soprano

Angelique Noldus, mezzo-soprano

Jin Hui, ténor

Josef Wagner, baryton-basse

Choeur de chambre de Namur

New Baroque Century

Direction : Leonardo Garcia-Alarcon

Disque : Ambronay AMY 038 (2013)

Wolfgang Amadeus Mozart

Fugue en fa mineur K 404a n° 6, d’après L’Art de la Fugue (n° 8) de Bach

Transcription pour trio à cordes

TrioFenix

Disque : FUGAL FUG569 (2009)

Wolfgang Amadeus Mozart

Prélude en Mi bémol majeur K. 404a n° 5, d’après le Largo en ut mineur de la Sonate pour orgue BWV 526

Transcription pour trio à cordes

TrioFenix

Disque : FUGAL FUG569 (2009)

Wolfgang Amadeus Mozart

Fugue en Mi bémol majeur K. 404a n° 5, d’après la Fugue en ut mineur BWV 526

Transcription pour trio à cordes

TrioFenix

Disque : FUGAL FUG569 (2009)

Wolfgang Amadeus Mozart

Prélude (fantaisie) et fugue en ut majeur KV 394 (avril 1782)

Kristian Bezuidenhout, pianoforte

Disque : Harmonia Mundi HMU 907528 (2012)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour violon et piano n° 37 en la majeur KV 402 (1782)

Mouvement 2 : Fugue

Rachel Podger, violon ancien

Gary Cooper, pianoforte

Disque : Channel Classics CCS SA 23606 (2006)

Wolfgang Amadeus Mozart

Grande Messe en ut mineur KV 427 (1782)

Gloria : Jesus Christe – Cum santo spiritu

Chœur de chambre de Stuttgart

Hofkapelle de Stuttgart

Direction : Frieder Bernius

Disque : CARUS CAR 83284 (2017)

Wolfgang Amadeus Mozart

Fugue en ut mineur KV 426 pour deux pianos (29 décembre 1783)

Alexei Lubimov et Yury Martynov, pianofortes

Disque : ZigZag Territoires ZZT 306 (2011)

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio et Fugue en ut mineur K. 546

Version pour orchestre à cordes

Akademie für Alte Musik de Berlin

Disque : Harmonia Mundi HMC 902159 (2014)

7h55 : Propos sur Bach : 18. La démission de Mühlhausen (1708)

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonate en la mineur pour flûte traversière seule Wq 132 H 562

Mouvement 2 : Allegro

Barthold Kuijken, flûte traversière baroque

Disque : Accent ACC 20144 (2006)

Wilhelm Friedemann Bach

Duetto en fa majeur pour deux flûtes traversières Falck 57

Mouvement 2 : Lamentabile

Barthold Kuijken et Marc Hantaï, flûtes traversières baroques

Enregistrement d’avril 1990

Disque : Accent (volume 6) 2019

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

Mouvement 2 : Affettuoso

Barthold Kuijken, flûte traversière baroque

Sigiswlad Kuijken, violon

Wieland Kuijken, viole de gambe

Robert Kohnen, clavecin

Disque : Accent ACC 24352/4 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Toccata en ré mineur BWV 565

Carillon de la Westerkerk d’Amsterdam

Boudewijn Zwart, carillonneur

Enregistré par le Peabody Essex Museum

Jean-Sébastien Bach

Prélude en la mineur pour violon seul BWV 1006

Version pour deux clavecins

Olivier Fortin et Skip Sempé, clavecins

Disque : Paradizo PA 0014 (1998 / 2015)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Pâques BWV 249

N° 3 Chœur avec solistes « Kommt, eilet und laufet »

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, alto

James Taylor, tenor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901513 (1995)

Nouveauté discographique :

Coffret de 8 CD : Barthold Kuijken : « Musique pour flûte de la famille Bach »

(Enregistrements de 1978 à 2014)

Label Accent (2019)

Annonces concerts :

L’Académie Bach de Brugesfête ses dix ans !

Concerts du 15 au 19 janvier 2020

Cette année, la dixième Bach Académie de Bruges lève un coin du voile sur la vie privée de Bach et sa famille. De plus, nous célèbrerons en 2020 notre invité d’honneur _Philippe Herreweghe_, dont l’ensembleCollegium Vocale Gentsoufflera ses 50 bougies.

Le Cabinet de curiosités :

Les "Variations Goldberg" de Bach sur le Carillon d’Utrecht :