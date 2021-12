Le Bach du dimanche 12 décembre 2021

Au programme de cette 186e émission : une 1ère heure entièrement en ré mineur à l’orgue, au clavecin ou au théorbe à l’écoute des plus belles pages instrumentales et vocales composées par Bach dans cette tonalité ; puis la découverte du CD « Bach/Reich » de la flûtiste Marion Ralincourt (NoMadMusic)

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

, © -

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 146 « Wir müssen durch viel trübsal in das Reich Gottes »

Sinfonia avec orgue

Il Gardellino

Direction Marcel Ponseele

Lorenzo Ghielmi, orgue

Disque : Passacaille 987 (2014)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 146 « Wir müssen durch viel trübsal in das Reich Gottes »

Air de soprano « Ich sahe meine Zähren »

Caroline Weynants, soprano

Jan De Winne, flûte traversière

Il Gardellino

Direction Marcel Ponseele

Disque : Passacaille 987 (2014)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle n° 2 en ré mineur BWV 1008

(Arrangement pour flûte traversière)

Courante

Wilbert Hazelzet, flûte traversière

Disque : Glossa GCD 920804 (1999)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 55 « Ich armer Mensch ich Sündenknecht »

Air de ténor « Erbarme dich »

Christopher Genz, ténor

Jan De Winne, flûte traversière

La Petite Bande

Direction Sigiswald Kuijken

Disque : Accent ACC 25301 (2004)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle n° 2 en ré mineur BWV 1008

(Arrangement pour théorbe)

Prélude

Pascal Monteilhet, théorbe

Disque : Virgin 5453542 (2000)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie chromatique en ré mineur pour clavecin BWV 903

Scott Ross, clavecin

Clavecin David Ley (Paris, 1982) d’après François-Etienne Blanchet (1733)

Disque : Erato 190295458423/3 (1990)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 90 « Es reisset euch ein schrecklich Ende »

Air de ténor « Es reisset euch ein schrecklich Ende »

Bernhard Berchtold, ténor

Orchestre de la fondation Bach de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

(Volume 19 de l’intégrale)

Disque : J.S. Bach-Stiftung B540 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 40 « Darzu ist erschienen der Sohn Gottes »

Air de basse « Höllische Schlange »

Peter Kooij, basse

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 1111 (2000)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 46 « Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei »

Chœur introductif

Collegium vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Outhere Records PHI LPH 006 (2012)

Jean-Sébastian BACH

Prélude et fugue en ré mineur BWV 875

(Clavier bien tempéré, Livre II)

Frédéric Desenclos, orgue

Orgue Mahler (1999) de l’église de Saint-Etienne-de-Baïgorry (Pyrénées Atlantiques)

Disque : Triton TRI 3311204 II

DNC : 558940

7h55 : Bach avec Mention : 14. « Hommage à Bach » de Henri Dutilleux (1946)

À lire aussi émission Bach avec mention 14. « Hommage à Bach » de Henri Dutilleux (1946)

-

8h : La Cantate du jour : Cantate [Serenata] BWV 173a « Durchlauchster Leopold »

À lire aussi émission La Cantate Cantate BWV 173a « Durchlauchster Leopold »

-

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Suite en Ré majeur

(construite et arrangée par Marion Ralincourt)

Mouvement 3 : Sarabande

(extraite de la BWV 828)

Marion Ralincourt, flûte traversière

Album collection « Les Siècles »

Disque : NoMadMusic (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite en Ré majeur

(construite et arrangée par Marion Ralincourt)

Mouvement 4 : Menuet 1 et Menuet 2

(extraits de Anh.116 et BWV 842)

Mouvement 5 : Gigue

(extraite de BWV 1068)

Marion Ralincourt, flûte traversière

Album collection « Les Siècles »

Disque : NoMadMusic (2021)

Steve REICH

Nagoya Marimbas

(arrangement pour flûte traversière par Marion Ralincourt)

Album collection « Les Siècles »

Disque : NoMadMusic (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 13 rectus

Eckart Runge, violoncelle

Jacques Ammon, piano

Disque : Ars Musici AM 1266-2 (2002)

Astor PIAZZOLLA

Canto y fuga : Fuga

Eckart Runge, violoncelle

Jacques Ammon, piano

Disque : Ars Musici AM 1266-2 (2002)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en sol mineur BWV 1029

Vivace – Adagio – Allegro

Eckart Runge, violoncelle

Jacques Ammon, piano

Disque : Ars Musici AM 1266-2 (2002)

Nouveauté discographique :

Album « Bach – Reich » par Marion Ralincourt (flûte traversière),

Label NoMadMusic, collection « Les Siècles » (sortie le 29 octobre 2021)

, © .

Agenda des concerts :

Samedi 18 décembre à 20h30 et dimanche 19 décembre à 16h, à Montpellier (Basilique Notre-Dame-Des-Tables) : « Les musiciens du temps de Bach », par l’Ensemble baroque Arianna, et avec la participation d’Ars Vocalis, sous la direction de Marie-Paule Nounou.

, © .

Dimanche 12 décembre, à 17h, à la Chapelle de la Trinité de Lyon :

Un nouveau rendez-vous musical et participatif, avec « La cantate du dimanche de Bach », par Le Collectif Baroque. Les Grands Concerts, en association avec un collectif de musiciens baroques professionnels et d’étudiants en cycle supérieur, renouent, un dimanche par mois, avec la tradition des cantates dominicales composées par Jean-Sébastien Bach.

Ces rendez-vous seront précédés, pour ceux qui le souhaitent, d’une préparation vocale au choral de la cantate du jour. Libre participation aux frais, Entrée sur inscription.

Sir András Schiff sera 9 décembre 2021 au Théâtre des Champs-Élysées pour interpréter « Le Clavier Bien tempéré » (Livre I) et le 18 décembre 2021 à la Philharmonie de Paris, pour le Livre II.

Dimanche 12 décembre à 18h, la claveciniste brestoise Clémence Schweyer investira le cadre intime de L’Improbable Café à Plestin-les-Grèves (Finistère Nord), dans le cadre de la programmation de l’association Son ar Mein. Au programme Dupart, Bach, Marcello, Haendel.

Réservation sur ce site ou au 06 13 01 72 79

Cabinet de curiosités :

Jacques Loussier (en trio avec Benoît Dunoyer de Segonzac, contrebasse et André Arpino, batterie) joue La « Pastorale en ut mineur » de Bach