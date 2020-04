Le Bach du dimanche 12 avril 2020

Une 117e émission spéciale Pâques en cette période de confinement liée à la pandémie du Covid-19 où René Jacobs, Françoise Lasserre, John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, William Christie et de nombreux autres artistes vous livrent leurs meilleurs messages à l’écoute de la musique de Bach.

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 63 « Christen ätzet diesen Tag »

Chœur d’ouverture

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243a

Quia respexit (soprano)

Omnes generationes (chœur)

Marie Perbost, soprano

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Motet BWV 230 « Lobet den Herrn alle Heiden »

Choeur et Alleluia

Akademie für alte Musik de Berlin

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Direction René Jacobs

Disque : Harmonia Mundi HMC 901589 (1997)

Lecture de Françoise Lasserre :

Extrait du poème dramatique de Jean-Pierre Siméon « Et ils me cloueront sur le bois » (éditions Les Solitaires Intempestifs, 2013). Ce texte a fait l’objet d’une création littéraire et musicale autour du thème de la Passion dans les Évangiles réalisée par l’ensemble vocal et instrumental Akadêmia, sous la direction de Françoise Lasserre, à l’Opéra de Reims, le 19 mars 2013 (CD « Une Passion », Bayard Jeunesse).

Heinrich Schütz

Christ ist erstanden SWV 470 (vers 1616)

Ensemble Akadêmia

Direction Françoise Lasserre

Disque : Pierre Verany PV 700013 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 6 en ré majeur BWV 1012

Mouvement 4 : Sarabande

Emmanuelle Bertrand, violoncelle baroque

Disque : Harmonia Mundi 902293.94 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur BWV 1007

Arrangement pour archiluth

Allemande

Thomas Dunford, archiluth

Disque : Alpha 361 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Sonate n° 3 en sol mineur BWV 1029

Adagio

Lucile Boulanger, viole de gambe

Arnaud de Pasquale, clavecin

Disque Alpha 161 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n° 4 en ut mineur BWV 1017

Sicilienne

Amandine Beyer, violon

Pierre Hantaï, clavecin

Disque : Mirare MIR 017 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en la min BWV 593

Arrangement pour flûtes à bec

Mouvement 3. Allegro

Consort Brouillamini

Disque : Paraty PTY 218168D (2018)

7h55 : Propos sur Bach : 27. Second mariage avec Anna Magdalena (1721)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Pâques BWV 249

Duo ténor, basse et chœur « Kommt, eilet und laufet »

James Taylor, ténor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901513 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Pâques BWV 249

Air de soprano « Seele, deine spezereien »

Barbara Schlick, soprano

Collegium Vocale Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901513 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 66 « Erfreut euch ihr Herzen »

Chœur introductif

Collegium Vocale Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901513 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Et incarnatus est (chœur)

Crucifixus (chœur)

Et resurrexit (chœur)

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Disque : Harmonia Mundi 890529394 (2018)

Annonce concerts :

Report du Festival "Passe ton Bach d'abord" (Toulouse) :

En raison de la pandémie du Covid-19, la programmation de l'édition de juin 2020 du festival est reportée aux 28, 29 et 30 mai 2021 avec la même thématique “Bach Monde“.

La "Passion selon St Matthieu" par l'Ensemble Baroque de Toulouse sous la direction de Michel Brun, clôturera le festival (Halle aux Grains) en mai 2021.

Le Bachfestde Leipzig :

En raison de la pandémie du Covid-19, l'édition de juin 2020 est annulée mais la programmation "Bach-We are family" est reportée en 2022.

Les préventes pour l'édition 2021 ouvriront quant à elles en novembre 2020.

Le festivalBach de Leipzigretransmet ce Vendredi 10 avril (Vendredi Saint) à 15 h une "Passion selon Saint Jean" depuis l'église Saint-Thomas, dans un format adapté aux circonstances.

Les radios MDR KULTUR et MDR KLASSIK retransmettront ce concert exceptionnel sur internet en direct.

Et également sur Facebook Kultur et Facebook Klassik Il sera en différé à la radio à 19h, tout comme à minuit sur MDR-Fersehen

ARTE retransmet également le concert en direct à 15h (Ce concert sera ensuite disponible 90 jours dans la Médiathèque ARTE)

Ecouter ou voir le concert de l'Ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon, dans la Messe en si de JS Bach, enregistré par France Musique le 24 mai 2019 :

Le cabinet de curiosités :

"Le Brouilla-Confinement" par les flûtistes du Consort Brouillamini