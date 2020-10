Le Bach du dimanche 11 octobre 2020

Au programme de cette 134e émission : la tonalité d’ut mineur (celle de la Passacaille et fugue BWV 582 et du Prélude pour clavier BWV 847) ; la belle voix de la mezzo-soprano Ingeborg Danz et la découverte de la réduction pour piano seul du Concerto pour 4 claviers BWV 1065 par Florian Noack.

Frozen Time (détail) par Giu Bahringer, © Getty