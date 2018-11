Le Bach du dimanche 11 novembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

BWV 60 "O Ewigkeit, du Donnerwort (I) - Dialogus zwischen Furcht und Hoffnung"

Jean-Sébastien Bach / Rudolf Lutz

Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80

Improvisation de Rudolf Lutz

Disque : Genuin (2009)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 97 « In allen meinen Taten”

1. Choeur “In allen meinen Taten”

2. Air de basse “Nichts ist es spat und frühe"

3. Récitatif du ténor « Es kann mir nichts geschehen"

4. Air de ténor « Ich traue seiner gnaden »

5. Récitatif de l’alto « Er wolle meiner sünden »

6. Air de l’alto « Leg ich mich späte nieder”

7. Duo soprano et basse “Hat er es denn beschlossen »

8. Air de soprano « Ihm hab ich mich ergeben »

9. Choral « So sein nun, Seele, deine”

Monika Mauch, soprano

Ruth Sandhoff, alto

Daniel Johannsen, tenor

Klaus Mertens, basse

Chœur et Orchestre de la Fondation Jean-Sebastian Bach, Rudolf Lutz (dir. et clavecin)

Volume 24 de l’intégrale des cantates

Disque : J-S Bach-Stiftung B666 (2018)

Le propos

Propos sur Bach de Jean-Marie Gustave Le Clézio (1997)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach / Alexander Siloti

Prélude en sol mineur BWV 535

Nelson Freire, piano

Disque : DECCA (2016)

(BACH333 CD220 plage 5)

Jean-Sébastien Bach / György Kurtag

Sonate en mi bémol majeur BWV 525 : mvt. 1

Cantate BWV 106 « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit » Sonatina

György Kurtag et Martha Kurtag, pianos

Disque : ECM (1997)

(BACH333 CD 220 plages 26 + 27)

Jean-Sébastien Bach / Sergei Rachmaninov

Suite à partir de la Partita pour violon n° 3 en mi majeur BWV 1006

1. Preludio

2. Gavotte en rondeau

3. Gigue

(BACH333 CD220 plages 1, 2 et 3)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

Prélude / Allemande / Courante / Sarabande / Menuets 1 et 2 / Gigue

Christophe Coin, violoncelle baroque

Source : Archive INA

France-Culture

Le Concert de France-Culture

Date d’enregistrement : mercredi 11 janvier 1989

Date de diffusion : dimanche 22 janvier 1989

Production Didier Alluard, réalisation Marianne Manesse

Programme : Suite n° 1, 4 et 5

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 9 a 4 alla duodecima

Contrapunstus n° 10 a 4 alla decima

Quinta Essentia

(Gustavo de Francsico, Renata Pereira, Felipe Araujo, Fernanda de Castro)

Disque : Ars Productions ARS38230 (2017)

Jean-Sébastien Bach / Elena Kats-Chernin

Re-Invention n° 1 (à partir de l’Invention n°8 BWV 779)

Geneviève Lacey, flûte à bec

Flinders Quartet

Disque : Flinders Quartet (2009)

(BACH333 CD222 plage 6)

Nouveauté discographique

Le volume 24 de l’intégrale des cantates par la Bach Stifftung de Saint-Gall sous la direction de Rudolf Lutz

