Le Bach du dimanche 11 mars 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

♫ Jean-Sébastien Bach

Choral « Herr Jesu Christ, dich zu uns wend » BWV 655

Florence Rousseau, orgue

Orgue Gottfried Silbermann de Glauchau (1730)

L’Autre monde LAM5 (2017)

♫ Jean-Sébastien Bach

Choral « Liebster Jesu, wir sind hier » BWV 754

Loïc Georgeault, orgue

Orgue Gottfried Silbermann de Glauchau (1730)

L’Autre monde LAM5 (2017)

♫ Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue n° 12 en fa mineur / Clavier Bien Tempéré (Livre I) BWV 857

Brad Mehldau, piano

Nonesuch 7559-79318-0 (2018)

♫ Jean-Sébastien Bach

After Bach : Flux

Brad Mehldau, piano

Nonesuch 7559-79318-0 (2018)

Le Propos

en savoir plus émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Friedrich Wilhelm Marpurg (1752)

Programmation musicale de la deuxième heure

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

1. Chœur « Herr unser Herrscher »

2. Récitatif de l’évangéliste « Jesus ging mit seinen Jüngern »

3. Choral « O grosse Lieb o Lieb ohn’ alle Masse »

4. L’Evangéliste et Jesus « Auf dass das Wort erfüllet würde »

5. Choral « Dein will gescheh Herr Gott zugleich »

6. Récitatif de l’Evangéliste « Die Schar aber und der Oberhauptmann »

7. Air de contralto « Von den Stricken meiner Sünden »

8. Air de soprano « Ich folge dir gleichfalls »

9. Récitatif de l’Evangéliste, Pierre et Jésus « Derselbige Jünger »

10. Choral : « Wer hat dich so geschlagen »

11. Récitatif de l’Evangéliste et choeur “Und Hannas sandte ihn gebunden”

12. Air de ténor : « Ach mein Sinn »

13. Choral : « Petrus der nicht denkt zurück »

14. Air de basse : « Himmel reisse Welt erlebe »

15. Air de ténor : « Zerschmettert mich ihr Feisen und ihr Hügel »

16. Choral : « Petrus der nicht denkt zurück »

17. Récitatif de L’Evangéliste et Pilate : « Da führeten sie Jesum von Kaiphas »

18. Choral : « Ach grosser König gross zu allen Zeiten »

19. Récitatif de l’Evangéliste, Jésus et Pilate : “Da sprach Pilatus zu ihm”

20. Arioso de basse : « Betrachte meine Seel »

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (dir.)

Erato 0190295854058 (2017)

Nouveauté discographique

Bach à Glauchau Liebster Jesu, wir sind hier, Florence Rousseau & Loïc Georgeaul

Lien vers un entretien avec les deux organistes.

, © L'autre monde

After Bach, Brad Mehldau

, © Nonesuch Records

Conseil de lecture

, © Vrin 2016

CHARRU, Philippe et Christoph THEOBALD, Johann Sebastian Bach, interprète des Evangiles de la Passion : approche stylistique des Passions selon Saint Jean et selon Saint Matthieu, Paris, Vrin, 2016.

Cabinet de curiosités

Jacques Loussier, accompagné par Pierre Michelot à la basse et Christian Garros à la batterie : Interprétation jazz de la Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach