Le Bach du dimanche 11 février 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Inventions pour clavier BWV 772 à 786

Inventions n° 1 à n° 5

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30350 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 6 en mi majeur BWV 777

Bela Fleck, Banjo

Edgar Meyer, contrebasse

Disque : Sony Classical (2001)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 7 en mi mineur BWV 778

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30350 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 8 en fa majeur BWV 779

Renaud Capuçon, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

Disque : Virgin Classics 3326262 (2006)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 9 en fa mineur BWV 780

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30350 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n°10 en sol majeur BWV 181

Janine Jansen, violon

Maxim Rysanov, alto

Disque : DECCA 4759081 (2007)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 11 en sol mineur BWV BWV 782

Bela Fleck, Banjo

Evelyn Glennie, marimba

Disque : Sony Classical (2001)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 12 en la majeur BWV 783

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30350 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 13 en la mineur BWV 784

Renaud Capuçon, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

Disque : Virgin Classics 3326262 (2006)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 14 en si bémol majeur BWV 785

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30350 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 15 en si mineur BWV 786

Trio Jacques Loussier

Pierre Michelot, contrebasse

Christian Garros, batterie

Jacques Loussier, piano

Enregistrement de 1961

Disque : DECCA 537941-4 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention n° 15 en si mineur BWV 786

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30350 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite française n° 5 en sol majeur BWV 816

3. Sarabande

Blandine Rannou, clavecin

Disque : Zig Zag ZZT 020401.2 (2001)

Le Propos émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Maurice Emmanuel (1931)

♫ Johann Ludwig KREBS

Fugue en si bémol majeur sur le nom de B.A.C.H.

Felix Friedrich, orgue

Die Treostorgel in der Schlokirche zu Altenburg

Disque : Verlag Klaus-Jürgen Kamprad (2003)

♫ Gottfried August HOMILIUS

Passion selon Saint-Marc (1re partie)

Choral d’ouverture : « So gehst du nun mein Jesu »

Basler Madrigalisten

L’Arpa Festante, Fritz Näf (dir.)

Premier enregistrement mondial

Disque : Carus 83260 (2013)

♫ Johann Philipp KIRNBERGER

Sonate à 3 en sol mineur pour flûte traversière, violon et basse continue

1. Andante

2. Allabreve

Jana Semeradova, flûte traversière

Lenka Torgersen, violon

Hana Flekova, violoncelle

Bertrand Cuiller, clavecin

Disque : Supraphon SU 4087-2 (2012)

♫ Johann Friedrich AGRICOLA

Cantate de Noël : Die Hirten bei der Krippe

Chœur final : « Ehre sei Gott in der Höhe”

Kölner Akademie, Michael Alexander Willens (dir.)

Disque : CPO 777 921-2 (2014)

♫ Johann Gottfried MÜTHEL

Arioso n° 2 et 12 variations en ut mineur (extraits)

Carole Cesari, clavicorde

Disque : Métronome METCD 1091 (2014)

♫ Johann Gottlieb GOLDBERG

Cantate « Durch die herzliche Barmherzigkeit”

Choeur d’introduction

Ensemble Ex Tempore, Florian Heyerick (dir.)

Disque : Ricercar RIC 317 (2011)

♫ Carl Friedrich ABEL

Prélude en ré mineur WKO 205 pour basse de viole

Nima Ben David, basse de viole

Disque : MA Recordings M088A (2012)

♫ Christoph NICHELMANN

Concerto en ut mineur

1. Allegro

Raphael Alpermann, pianoforte

Akademie für Alte Musik de Berlin, Stefan Mai (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902132 (2012)

Conseil de lecture

Gilles Cantagrel, Bach en son temps, Paris, Fayard, 1997

Sélection de concerts

Lundi 12 février

Thomas Ospital à l’orgue de Radio-France

Programme

Bach, Brahms, Escaich

et

improvisation sur le nom de B.A.C.H.

