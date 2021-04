Le Bach du dimanche 11 avril 2021

Au programme de cette 160e émission : on fête les 60 ans du claveciniste français Christophe Rousset ; puis on feuillette le numéro spécial du magazine Classica « Tout sur Bach » (avril 2021) avec la découverte du premier album Bach du pianiste suisse Francesco Piemontesi (label Pentatone).

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Aria

Christophe Rousset, clavecin

Disque : Oiseau Lyre 444866-2 (1995)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations n° 16 (Ouverture) à 18

Christophe Rousset, clavecin

Disque : Oiseau Lyre 444866-2 (1995)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060

Mouvement 2 : Adagio

Christophe Rousset, clavecin

Christopher Hogwood, clavecin

The Academy of Ancient Music

Enregistré au Conservatoire de Paris en juillet 1987

Disque : L’Oiseau Lyre (1987)

Jean-Sébastien BACH

Concerto italien BWV 971

Mouvement 2 : Andante

Christophe Rousset, clavecin

Disque : Oiseau Lyre 433054-2 (1992)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue en ut majeur BWV 846

Clavier bien tempéré (Livre 1)

Christophe Rousset, clavecin

Disque : Aparté AP120 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie chromatique en ré mineur BWV 903

Christophe Rousset, clavecin

Disque : Oiseau Lyre 433054-2 (1992)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie en la mineur BWV 922

Christophe Rousset, clavecin

Disque : Aparté AP010 (2010)

Wilhelm Friedemann BACH

Fantaisie en ut mineur Fk nv2

Christophe Rousset, clavecin

Disque : Harmonia Mundi HMC 901305 (1990)

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto pour violoncelle n° 3 en la majeur Wq 172

Mouvement 3 : Allegro assai

Atsushi Sakaï, violoncelle

Les Talens lyriques

Direction et clavecin : Christophe Rousset

Disque : Ambroisie AM 125 (2007)

7h55 : Propos sur Bach : « S » comme Soli Deo Gloria

8h : La Cantate du jour : BWV 182

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Mouvement 1 : Allegro

Francesco Piemontesi, piano

Disque : Pentatone (2021)

Jean-Sébastien BACH

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Mouvements 2 et 3 : Andante et Presto

Francesco Piemontesi, piano

Disque : Pentatone (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 4 en ut mineur BWV 1017

Mouvement 1 : Largo

Stéphanie-Marie Degand, violon

Violaine Cochard, clavecin

Disque : NoMadMusic NMM071D (2020)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour orchestre n° 2 en ré majeur BWV 1068

Air

Orchestre baroque de Fribourg

Disque : Harmonia Mundi HMC 902113.14 (2011)

Jean-Sébastien BACH / Porter HEAPS

“Swinging Bach” (à partir de la Toccata et fugue en ré mineur)

Olivier Vernet, orgue

Disque : Ligia Digital (2005)

Nouveautés discographiques :

CD Francesco Piemontesi « Bach Nostalghia »

Avec le "Concerto italien" de Bach et des transcriptions de Busoni, Kempff et Schnaus.

Label Pentatone (sortie 2 avril 2021)

Francesco Piemontesi au Festival de Gstaad en juin 2020 joue la Sicilienne en sol mineur BWV 1031 de Bach :

Cabinet des curiosités :

Les Cantates du Temple du Foyer de l’Ame à Paris : La Passion selon Saint-Jean de Bach, enregistrée le 1er avril 2021 :

A Noter :

Le 4e Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire prolonge ses inscriptions jusqu'au 15 avril 2021

à réécouter événement Prolongation des inscriptions pour la 4e édition du Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire

Notre émission est en Partenariat avec le Magazine Classica « Tout sur Bach » (avril 2021)