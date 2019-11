Le Bach du dimanche 10 novembre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison

Hillevi Martinpelto, soprano

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin

Direction : René Jacobs

Disque : Berlin Classics BC 1063-2 (1993)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en si mineur sur un thème de Corelli BWV 579

Benjamin Alard, orgue

Orgue Freytag-Tricoteaux (2001) d’après Arp Schnitger, église Saint-Vaast de Béthune

Coffret de l’intégrale de l’œuvre pour clavier : volume 2

Disque : Harmonia Mundi HMM 902453.56 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Fugue sur un thème d’Albinoni en ut majeur BWV 946

Benjamin Alard, orgue

Coffret de l’intégrale de l’oeuvre pour clavier : volume 1

Disque : Harmonia Mundi HMM 90245052 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 21

Sinfonia d’introduction

Céline Moinet, hautbois

L’Arte del Mondo

Direction : Werner Ehrhardt

Disque : Berlin Classics 0301284BC (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 12

Sinfonia d’introduction

Céline Moinet, hautbois

L’Arte del Mondo

Direction : Werner Ehrhardt

Disque : Berlin Classics 0301284BC (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour hautbois en fa majeur BWV 1053r

Mvt. 1 Allegro

Céline Moinet, hautbois

L’Arte del Mondo

Direction : Werner Ehrhardt

Disque : Berlin Classics 0301284BC (2019)

Moondog

The Art of the Canon, Book I : Canon n° 1 en do majeur

François Mardirossian, piano

Disque : Megadisc MDC 7887 (2019)

Moondog

Prélude et fugue pour piano n° 1 en la mineur

François Mardirossian, piano

Disque : Megadisc MDC 7887 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en mi mineur pour orgue BWV 548

Masaaki Suzuki, orgue

Disque : BIS 2111 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur BWV 1049

[1er mouvement] /Adagio / Allegro

Bach Collegium du Japon

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS-SACD-1721/22 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux clavecins en ut majeur BWV 1061

[1er mouvement] / Adagio / Fugue

Masaaki Suzuki et Masato Suzuki, clavecins

Bach Collegium du Japon

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS-SACD-2051 (2014)

