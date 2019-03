Le Bach du dimanche 10 mars 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Passacaille et fugue pour orgue en ut mineur BWV 582

Jacques Loussier, piano

Vincent Charbonnier, basse

André Arpino, batterie

Album : Bach to the future and Reflextions of Bach

Disque : State of the Art SCD2 (1986)

Jean-Sébastien Bach

Aria de la Suite pour orchestra n° 3 en ré mineur BWV 1068

Jacques Loussier, piano

Pierre Michelot, contrebasse

Christian Garros, batterie

Album : Play Bach aux Champs-Elysées (1965)

Disque : DECCA 159203-2

Jean-Sébastien Bach

Menuet II de la Partita n° 1 en si bémol majeur BWV 825

Jacques Loussier, piano

Pierre Michelot, contrebasse

Christian Garros, batterie

Album : Play Bach n° 2 (1960)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 195 « Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen »

N°1 Choeur

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS SACD 1961 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 198 « Lass Fürstin, lass noch einen Strahl » (Trauer Ode)

N° 1 Choeur d’introduction

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS 2181 (2014)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 195 « Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen »

N°5 Chœur « Wir kommen, deine Heiligkeit »

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS SACD 1961 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 21 « Ich hatte viel Bekümmernis »

N° 1 Sinfonia

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Erato 4509-98536-2 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 21 « Ich hatte viel Bekümmernis »

Solistes et Chœur « Sei nun wieder zufrieden »

La Chapelle Royale, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901328 (1990)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 173a « Durchlauchtster Leopold »

N° 6 air de soprano « So schau dies holden Tages Licht »

Lisa Larsson, soprano

Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Erato 3984-27315-2 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 21 « Ich hatte viel Bekümmernis »

Air de soprano « Seufzer, Tränen, Kummer, Not »

Barbara Schlick, soprano

La Chapelle Royale, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901328 (1990)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 211 « Cantate du café »

Air de Lieschen « Ei Wie schmeckt der Kaffee süsse »

Barbara Bonney, soprano

Gustav Leonhardt, clavecin

Disque : Philips 442779-2 (1995)

Jean-Sébastien Bach / Gottfried Heinrich Stölzel

Bist du bei mir BWV 508

Elly Ameling, soprano

Gustav Leonhardt, clavecin

Angelica May, violoncelle

Enregistrement de 1966

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 74321266132 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 103 « Ihr werdet weinen und heulen »

N°1 Choeur et arioso de basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : PHI LPH 027 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 198 « Lass Fürstin, lass noch einen Strahl » (Trauer Ode)

N° 10 Choeur final « Doch Königin du stirbest nicht »

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS 2181 (2014)

Conseil de lecture

Philippe Lesage, « Anna Magdalena Bach et l’entourage féminin de Jean-Sébastien Bach », Genève, Editions Papillon, 2011.

Cabinet des curiosités