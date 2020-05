Le Bach du dimanche 10 mai 2020

Au programme de cette 120e émission (8e et dernier dimanche de confinement) : Anne-Sophie Mutter, Andras Schiff, Mischa Maisky et Martha Argerich en première heure ; puis la Cantate BWV 147 et le claveciniste Kenneth Weiss dans son « intégrale confinée » de L’Art de la fugue.

Ange Sant Angelo Rome, © Getty