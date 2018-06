Le Bach du dimanche 10 juin 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

♫ Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 :

Aria

Variation 9 (canon à la tierce)

Variation 10 (Fugetta à 1 clavier)

Variation 16 (ouverture)

Variation 20 (à deux claviers)

Variation 25 (Adagio)

Variation 26

Diego Ares, clavecin

Disque : Harmonia Mundi HMM 902283.84 (2018)

Le propos

en savoir plus émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Camille Mauclair (1919)

Programmation musicale de la deuxième heure

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 19 « Es erhub sich ein Streit » :

Chœur introductif

Chœur de garçons et d’hommes de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Georg Christopher Biller (dir.)

Disque : Rondeau ROP 4031 (2011)

♫ Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232 :

Gloria in excelsis deo

Chœur de garçons de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre baroque de Leipzig, Georg Christoph Biller (dir.)

Disque : Rondeau ROP 404849 (2016)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 70 « Wachet ! betet ! betet ! wachet » :

Choeur introductif

Choeur Monteverdi Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 162 (2009)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 31 « Der Himmel lacht » :

Chœur introductif « Die Erde jubilieret »

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS CD-851 (1998)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 65 « Sie werden aus Saba alle kommen » :

Chœur introductif

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam, Tom Koopman (dir.)

Disque : Challenge Classics CC72230 (2003)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 79 : « Gott der Herr ist Sonn und Schild » :

Choeur introductif

Gächinger Cantorei de Stuttgart, Hans-Christoph Rademann (dir.)

Disque : Carus 2017

♫ Jean-Sébastien Bach

Clavierübung Livre III :

Duo n° 1 en mi mineur BWV 802

Johannes Lang, orgue

Disque : J-S Bach Stifftung B535 (2017)

♫ Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 3 en ut majeur BWV 1009 :

Mouvement 1 : Prélude

Pieter Wispelwey, violoncelle

Disque : EPR-CLASSIC EPRC 0012 (2012)

♫ Jean-Sébastien Bach

L’Art de la Fugue BWV 1080 :

Contrapunctus 2

Phantasm, Consort of viols

Enregistrement au Festival BRQ Vantaa (7 août 2015)

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 6 en si bémol majeur BWV 1051 :

Mouvement 1

Collegium 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque : Supraphon Music 2008

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto italien en fa majeur BWV 971 :

Mouvement 2 : Andante

Jean Rondeau, clavecin

Disque : Erato 825646 (2015)

♫ Garbiel Montero

Improvisation sur Bach :

Prélude de la Partita en mi majeur pour violon

Gabriela Montero, piano

Disque : EMI 5002342 (2007)

Nouveauté discographique

J.S. Bach : Variations Goldberg BWV988

Par Diego Ares, claveciniste

Label Harmonia Mundi - Sortie le 19 juin 2018

Annonces de concert

L'art de la fugue : clavecin, orgue et saxophones

Mercredi 13 juin 2018, 20h00 à l'Auditorium de Radio France

Benjamin Alard (clavecin et orgue)

Jean-Baptiste Monnot, orgue

Quatuor Habanera, quatuor de saxophones

Ce concert sera diffusé le 29 juin 2018 à 20h sur France Musique.

Festival Bach à Leipzig, du 14 au 17 juin 2018

A l'initiative de son directeur artistique Sir John Eliot Gardiner, le Bachfest débutera cette année par le cycle des Cantates de Bach. Les 30 plus belles d'entre elles seront exécutées au cours de dix concerts, étalés sur 3 jours, du 8 au 10 juin 2018.

Sir John Eliot Gardiner, Ton Koopman, Hans-Christoph Rademann, Masaaki Suzuki et naturellement, Gotthold Schwarz l’actuel Cantor de Leipzig seront au rendez-vous

--> Tout le programme du Bachfest de Leipzig ici

Cabinet de curiosités

Le pianiste et compositeur américain Billy Preston, surnommé le "cinquième Beatle" pour avoir collaboré notamment à "Let It Be" et improvise à l' orgue Hammond à la manière de Bach.