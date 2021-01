Le Bach du dimanche 10 janvier 2021

Au programme de cette 147e émission : L’Offrande musicale BWV1079 dans son intégralité avec l’ensemble Barockin’ (nouveauté TYXart) ; les Concertos brandebourgeois et les Suites pour violoncelle au piano par l’américaine Eleonor Bindman ; les 40 ans de l’Orchestre du XVIIIe siècle de Franz Brüggen

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

L’Offrande musicale BWV 1079

Ricercar à 3

Francis Jacob, clavecin

Disque : TYXart TXA19136 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Offrande musicale BWV 1079

Thème royal à la flûte traversière

Jan de Winne, traverso

Disque : Passacaille 1000 (2014)

Jean-Sébastien BACH

L’Offrande musicale BWV 1079

Canones diverse sopra Thema Regium

Canon 1 a 2 cancrizans

Canon 2 a 2 Violoni in unisono

Canon 3 a 2 per Motumcontrarium

Canon 4 a 2 per Augmentationem, contrario Motu

Canon 5 a 2 per Tonos

Ensemble Barockin’

Disque : TYXart TXA19136 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Offrande musicale BWV 1079

Quaerendoinvenietis

Canon a 2

Canon a 4

Ensemble Barockin’

Disque : TYXart TXA19136 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Offrande musicale BWV 1079

Sonata sopr’ilSoggetto Reale a Traverso, Violino e Continuo

Largo / Allegro / Andante / Allegro

Ensemble Barockin’

Disque : TYXart TXA19136 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Offrande musicale BWV 1079

Canon perpetuus supra Thema Regium

Ensemble Barockin’

Disque : TYXart TXA19136 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Offrande musicale BWV 1079

Ricercar à 6

Francis Jacob, clavecin

Disque : TYXart TXA19136 (2020)

7h55 : Propos sur Bach :

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 4 en sol majeur BWV 1049

Arrangement pour deux pianos d’EleonorBindman

Mouvement1 : Allegro

Eleonor Bindman, piano

Jenny Lin, piano

Disque : Grand Piano GP777-78 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

Arrangement pour deux pianos d’EleonorBindman

Mouvement 3 : Allegro

Eleonor Bindman, piano

Jenny Lin, piano

Disque : Grand Piano GP777-78 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul en sol majeur BWV 1007

Mouvement 4 Sarabande

EleonorBindman, piano

Disque : Grand Piano GP847-48 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

Kyrie Eleison

Gloria in excelsis

Et in terra pax hominibus

Jennifer Smith, soprano

Michael Chance, contre-ténor

Nico van der Meel, tenor

Harry van der Kamp, basse

Chœur de Chambre Néerlandais

Orchestre du XVIIIe siècle

Direction : Frans Brüggen

Enregistrement de concert à Utrecht en mars 1989

Disque : Philips 426238-2 (1990)

Nouveautés discographiques :

L’Offrande musicale BWV 1079 par l’Ensemble Barockin’ (nouveauté du label TYXart)

Les Suites pour violoncelle seul au piano dans une adaptation d’Eleonor Bindman (nouveauté du label Grand Piano)

Cabinet des curiosités :

L’Offrande musicale BWV 1079 (intégralité) par Jordi Savall et Le Concert des Nations :