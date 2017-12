Le Bach du dimanche 10 décembre 2017

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Conseil de lecture

Gilles Cantagrel, Jean-Sébastien Bach : Passions, Messes et Motets, Paris, Fayard, 2016.

, © Fayard

Nouveautés discographiques

Jean-Sébastien Bach, Intégrale de l’œuvre d’orgue, Volume 4, Chorals de Leipzig, Chorals de Weimar, Chorals divers, par Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun

, © Monthabor

Disque : Monthabor (décembre 2017)

Annonce de concerts

10 décembre

Oratorio de Noël de Bach / Thibault Lam Quang ( Paris , Eglise Evangélique allemande, 17h)

, Eglise Evangélique allemande, 17h) "Un Noël à Leipzig" / Lionnel Meunier et Vox Luminis (Amilly, Eglise Saint-Martin, 20h30)

11 décembre

Magnificat de Bach / Emmanuelle Haïm et le Concert de l’astrée ( Boulogne , La Seine Musicale)

, La Seine Musicale) "Bach en sept paroles" : n° 3 « L’Appel » / Raphaël Pichon et Pygmalion (Paris, Philharmonie de Paris)

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH / György KURTAG

Sonatine instrumentale de la Cantate BWV 106

Transcription pour piano à quatre mains

György Kurtag et Marta Kurtag, pianos

Disque : ECM 453511-2 (1997)

♫ Jean-Sébastien BACH / György KURTAG

Choral BWV 687 « Aus tiefer not »

Transcription pour piano à quatre mains

György Kurtag et Marta Kurtag, pianos

Disque : ECM 453511-2 (1997)

♫ Jean-Sébastien BACH / György KURTAG

Sonate en trio n° 1 en mi bémol majeur BWV 525

Transcription pour piano à quatre mains

György Kurtag et Marta Kurtag, pianos

Disque : ECM 453511-2 (1997)

♫ Jean-Sébastien BACH

Choral « Von Gott, will ich nicht lassen » BWV 658

Marie-Ange Leurent, orgue

Orgue Eilert Köhler de la Kreuzkirche de Suhl (Thuringe, Allemagne)

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Monthabor (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Choral « Jesus Christus, unser Heiland » BWV 666

Marie-Ange Leurent, orgue

Orgue Eilert Köhler de la Kreuzkirche de Suhl (Thuringe, Allemagne)

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Monthabor (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Choral « Erbarm’ dich, o Herre Gott » BWV 721

Marie-Ange Leurent, orgue

Orgue Eilert Köhler de la Kreuzkirche de Suhl (Thuringe, Allemagne)

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Monthabor (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

1. Chœur : Kyrie

2. Soprano et alto : Christe

3. Chœur : Kyrie

Carolyn Sampson, soprano

Anke Vondung, alto

Gächinger Kantorei Stuttgart

Freiburger Barockorchester, Hans-Christoph Rademann (dir.)

Disque : Carus 83.314 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

4. Chœur : Gloria in excelsis Deo

5. Chœur : Et in terra pax

Gächinger Kantorei Stuttgart

Freiburger Barockorchester, Hans-Christoph Rademann (dir.)

Disque : Carus 83.314 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

6. Soprano : Laudamus te

7. Chœur : Gratias agimus tibi

Carolyn Sampson, soprano

Gächinger Kantorei Stuttgart

Freiburger Barockorchester, Hans-Christoph Rademann (dir.)

Disque : Carus 83.314 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

8. Soprano et ténor : Domine Deus

9. Chœur : Qui tollis

Carolyn Sampson, soprano

Daniel Johannsen, ténor

Gächinger Kantorei Stuttgart

Freiburger Barockorchester, Hans-Christoph Rademann (dir.)

Disque : Carus 83.314 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

10. Alto : Qui sedes

11. Basse : Quoniam tu solus Sanctus

12. Chœur : Cum Sancto Spiritu

Anke Vondung, alto

Tobias Berndt, Basse

Gächinger Kantorei Stuttgart

Freiburger Barockorchester, Hans-Christoph Rademann (dir.)

Disque : Carus 83.314 (2015)

Cabinet de curiosités