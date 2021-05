Le Bach du dimanche 09 mai 2021

Au programme de cette 164e émission : le premier disque de l’accordéoniste strasbourgeoise Marie-Andrée Joerger (nouveauté Klarthe) ; les Concertos d’Arash Safaian « Überbach » (2016) et le livre-disque pour violon seul « En attendant Bach » d’Odile Edouard (nouveauté Editions de la matrice).

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Toccata en fa majeur BWV 540

Vincent Warnier, orgue

Orgue Aubertin de l’Eglise Saint-Louis-en-l’Isle (Paris, juillet 2009)

Disque : Intrada Classic INTRA051 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Fugue en fa majeur BWV 540

Vincent Warnier, orgue

Orgue Aubertin de l’Eglise Saint-Louis-en-l’Isle (Paris, juillet 2009)

Disque : Intrada Classic INTRA051 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Prélude en ré mineur BWV 875

(Clavier bien tempéré, Livre II)

Marie-Andrée Joerger, accordéon

Disque : Klarthe Records (2021)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue en ut dièse majeur BWV 848

(Clavier bien tempéré, Livre I)

Marie-Andrée Joerger, accordéon

Disque : Klarthe Records (2021)

Max REGER

Prélude et fugue en ré majeur op. 99 n° 2

Marie-Andrée Joerger, accordéon

Disque : Klarthe Records (2021)

Thierry ESCAICH

Prélude et fugue pour accordéon seul

Marie-Andrée Joerger, accordéon

Création mondiale à la Philharmonie de Berlin, 17 mars 2019

Disque : Klarthe Records (2021)

Jean-Sébastien BACH / Arash SAFAIAN

Concerto n° 1 « Infinite Games »

Mouvement 1. Halleluja

(A partir de l’Alleluia de la Cantate « Es ist uns ein Kind geboren » BWV 142)

Pascal Schumacher, vibraphone

Sebastian Knauer, piano

Zürcher Kammerorchester

Disque : Neue Meister, Edel Germany (2016)

Jean-Sébastien BACH / Arash SAFAIAN

Concerto n° 2 « As Above So Below »

Mouvement 3. Prélude en ut mineur (à partir du Prélude en ut mineur du Clavier Bien tempéré, Livre I, BWV 847)

Pascal Schumacher, vibraphone

Sebastian Knauer, piano

Zürcher Kammerorchester

Disque : Neue Meister, Edel Germany (2016)

Jean-Sébastien BACH / Arash SAFAIAN

Concerto n° 2 « As Above So Below »

Mouvement 1. Folia

(à partir de la Cantate « Ich hatte viel Bekümmernis » BWV 21, du Prelude en ut mineur extrait du Clavier Bien tempéré, livre I, BWV 847 et du Chœur « Jesum von Nazareth » extrait de la Passion selon Saint-Jean BWV 245)

Pascal Schumacher, vibraphone

Sebastian Knauer, piano

Zürcher Kammerorchester

Disque : Neue Meister, Edel Germany (2016)

Gus KAHN / Walter DONALDSON

« Love me or leave me »

Nina Simone, chant et piano

Jimmy Bond, contrebasse

Albert Tootie, batterie

Enregistrement de 1957

Disque : Chant du Monde 2742047.48 (2011)

Gus KAHN / Walter DONALDSON

« Love me or leave me »

Nina Simone, chant et piano

Lisle Atkinson, contrebasse

Bobby Hamilton, batterie

Enregistrement de 1965 (New York)

Disque : Mercury 834308-2 (1988)

7h55 : Propos sur Bach : « T comme Tonalité »

8h : La Cantate du jour : BWV 87

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Duo pour orgue n° 1 en mi mineur BWV 802

Luca Guglielmi, orgue

Orgue Ramasco (1749) de l’Eglise San Nicolao (Alice Castello, Piémont)

Disque : VIVAT 108 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Duo pour orgue n° 2 en fa majeur BWV 803

Luca Guglielmi, orgue

Orgue Ramasco (1749) de l’Eglise San Nicolao (Alice Castello, Piémont)

Disque : VIVAT 108 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Duo pour orgue n° 3 en sol majeur BWV 804

Luca Guglielmi, orgue

Orgue Ramasco (1749) de l’Eglise San Nicolao (Alice Castello, Piémont)

Disque : VIVAT 108 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Duo pour orgue n° 4 en la mineur BWV 805

Luca Guglielmi, orgue

Orgue Ramasco (1749) de l’Eglise San Nicolao (Alice Castello, Piémont)

Disque : VIVAT 108 (2015)

Johann Hoseph VILSMAYR

Partita 6 pour violon seul

Gigue

Odile Edouard, violon baroque

Disque : Les Editions de la matrice (2021)

Nicola MATTEIS

Passaggio rotto e fantasia

Odile Edouard, violon baroque

Disque : Les Editions de la matrice (2021)

Heinrich Franz von BIBER

Passacaglia

Odile Edouard, violon baroque

Disque : Les Editions de la matrice (2021)

Jean-Sébastien BACH / Nigel KENNEDY

Vivace (d’après le Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043)

Nigel Kennedy, violon

Barbara Dziewiecka, violon

Rolf Bussalb, guitare

Yaron Stavi, contrebasse

Krzysztof Dziedzic, percussion

Album « Recital »

Disque : Sony (2013)

Nouveauté discographique :

« Bach en miroir » par Marie-Andrée Joerger, accordéon

Préludes et Fugues de Bach, Balbastre, Mozart, Clara Schumann, Reger & Thierry Escaich

Une nouveauté du label Klarthe

Nouveauté bibliographique :

« En attendant Bach », un livre-disque d'Odile Edouard

Pièces pour violon seul, Editions de la Matrice (La Collection de l’oreille), avril 2021

Cabinet des curiosités :

Nina Simone « Love me or leave me » :