Le Bach du dimanche 09 juin 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrepoint I : Rectus

Ensemble de cuivres Pascal Vigneron

Disque : QUANTUM QM 7035 (2005)

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrepoint XV : Rectus

Contrepoint XVI : Inversus

Solistes de l’Orchestre de chambre du Marais, Pascal Vigneron

Disque : QUANTUM QM 7035 (2005)

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrepoint I

Jean-Louis Vieille-Girardet, orgue

Orgue historique Jean-Baptiste Micot (1771) de l’ancienne cathédrale de Saint-Pons de Thomières (Hérault)

Disque : Côté Ut dièse CUD 181 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Siciliano de la Sonate pour flûte BWV 1031

Transcription pour orgue

Jean-Louis Vieille-Girardet, orgue

Orgue historique Jean-Baptiste Micot (1771) de la cathédrale de Saint-Pons de Thomières (Hérault)

Disque : Côté Ut dièse CUD 181 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate « Erhöhtes Fleisch und Blut » BWV 173

1. Récitatif de ténor « Erhöhtes Fleisch und Blut »

2. Air de ténor « Ein geheiligtes Gemüte »

3. Air d’alto « Gott will, o ihr Menschenkinder »

4. Duo soprano et basse « So hat Gott die Welt geliebt »

5. Récitatif de soprano et tenor « Unendlichster, den man doch Vater nennt »

6. Choeur « Rühre, Höchster, unsern Geist »

Gerlinde Samann, soprano

Petra Noskaiova, contralto

Christoph Genz, ténor

Jan van der Crabben, basse

La Petite bande, Sigiswald Kuijken (dir.)

Disque : ACCENT ACC 25316 (2012)

Le propos

Propos sur Bach de Michel Tournier (1989) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Michel Tournier (1989)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 184 « Erwünschtes Freudenfest »

1. Récitatif de ténor « Erwünschtes Freudenfest »

2. Duo soprano et alto « Gesegnete Christen, gluckselige Herde »

3. Récitatif de ténor « So freuet euch, Ihr auserwahlten Seelen ! »

4. Air de ténor « Gluck und Segen sind bereit »

5. Choral « Herr, ich hoff’ Je, du weirdest die in keener Not verlassen »

6. Choeur « Guter Hirte, Trost der Delnen »

Monika Mauch, soprano

Pascal Bertin, contre-ténor

Charles Daniels, ténor

Jean-Claude Saragosse, basse

Orchestre baroque de Montréal, Eric Milnes (dir.)

Direction artistique, Susie Napper

Disque : ATMA Classique ACD 22405 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 1 en si bémol majeur BWV 825

Mvt. 4 Sarabande

Scott Ross, clavecin

Enregistré en avril 1988 au Temple de Sommières (Gard)

Disque : Erato / coffret CD 1 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cours d’interprétation de Scott Ross

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Mvt. 3 Courante

Cours d’interprétation public donné le 25 septembre 1975 à Paris

Archive INA / France-Musique / date de diffusion : 17 octobre 1975

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Mvt. 3 Courante

Scott Ross, clavecin

Enregistré en avril 1988 au Temple de Sommières (Gard)

Disque : Erato / coffret CD 1 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Aria (début)

Scott Ross, clavecin

Enregistré le 1er avril 1985 au Canada

Disque : Erato / coffret CD 6 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue en sol mineur BWV 535

Scott Ross, orgue

Orgue Helmut Wolff de l’église abbatiale d’Oka

Enregistrement du 24 février 1982

Disque : Erato / Coffret CD 5 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056

Mvt. 2 et 3 Largo et Presto

Scott Ross, clavecin

Ensemble Mosaïques, Christophe Coin (dir.)

Enregistrement de 1987

Disque : Erato / coffret disque 11 (2019)

Nouveauté discographique

Scott Ross, Coffret Bach (11 CD) (label : Erato)

Annonces concerts

Festival Bach de Toul : le 15 juin et le 16 juin, Cathédrale Saint-Etienne, Motets et Cantate + L’Offrande musicale, par l’Orchestre de chambre du Marais et le Chœur Consort Musica Vera, Pascal Vigneron (direction)

: le 15 juin et le 16 juin, Cathédrale Saint-Etienne, Motets et Cantate + L’Offrande musicale, par l’Orchestre de chambre du Marais et le Chœur Consort Musica Vera, Pascal Vigneron (direction) Hommage à Scott Ross : Festival Scott Ross au Château d’Assas (Hérault) du 13 au 16 juin

Cabinet des curiosités