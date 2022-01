Le Bach du dimanche 09 janvier 2022

Au programme de cette 190e émission : une 1ère heure avec la harpe d’Anne-Sophie Bertrand, le luth de Jakob Lindberg et la musique de Johann Adam Reinken ; puis la fête de l’Epiphanie avec Rudolf Lutz et la parution du vol. 37 de l’intégrale en cours des Cantates par la Bach-Stiftung de Saint-Gall

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Suite en mi mineur BWV 996

Prélude et Allemande

Anne-Sophie Bertrand, harpe

Disque : Katzenberger 02 (2010)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Sébastien BACH

Suite en mi mineur BWV 996

Sarabande et Gigue

Anne-Sophie Bertrand, harpe

Disque : Katzenberger 02 (2010)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

Arrangement pour luth en ut majeur

Prélude et Allemande

Jakob Lindberg, luth

Disque : BIS 2552 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

Arrangement pour luth en ut majeur

Sarabande et Gigue

Jakob Lindberg, luth

Disque : BIS 2552 (2021)

Johann Adam REINKEN

6 pièces pour orgue : Fugue en sol majeur

Gustav Leonhardt, orgue

Orgue Arp Schnitger de l’Eglise Saint Ludgeri à Norden (Allemagne)

Disque : Sony Classical SK 53371 (1993)

Johann Adam REINKEN

Hortus musicus

Sonate n° 1 en la mineur pour deux violons, basse de viole et basse continue

Ensemble La Rêveuse

Direction Benjamin Perrot

Disque : Mirare MIR 074 (2008)

Jean-Sébastien BACH / Johann Adam REINKEN

Sonate en la mineur BWV 965 (d’après Hortus musicus n° 1 de Reinken)

Adagio / Fugue / Adagio-Presto

Benjamin Alard, clavecin

Disque : Editions Hortus HORTUS050 (2007)

Johann Adam REINKEN

Hortus musicus

Sonate n° 1 en la mineur pour deux violons, basse de viole et basse continue

Ensemble Les Surprises

Direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Disque : Ambronay AMY051D (2018)

7h55 : Bach avec Mention : 18. Nadia Boulanger dirige la Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden » (1937)

À lire aussi émission Bach avec mention 18. Nadia Boulanger dirige la Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden » (1937)

8h : La Cantate du jour : BWV 65 « Sie werden aus Saba alle kommen »

À lire aussi émission La Cantate Cantate BWV 65 " Sie warden aus Saba alle kommen "

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 49 « Ich geh und suche mit verlangen »

N° 1 Sinfonia avec orgue

Jörg Andreas Bötticher, orgue

J-S Bach-Stiftung de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Volume 37 de l’intégrale en cours

Disque : LC 27081 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 49 « Ich geh und suche mit verlangen »

N° 2 Air de basse « Ich geh und suche mit verlangen »

N° 6 Air avec Choral (Duo soprano et basse) « Dich hab ich je und je geliebet »

Nuria Rial, soprano

Sebastian Noack, basse

Jörg Andreas Bötticher, orgue

J-S Bach-Stiftung de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Volume 37 de l’intégrale en cours

Disque : LC 27081 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 114 « Ach, lieben Christen, seid getrost »

Chœur introductif

J-S Bach-Stiftung de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Volume 37 de l’intégrale en cours

Disque : LC 27081 (2021)

Georg Friedrich HAENDEL

« L’allegro, il Penseroso ed il Moderato » HWV 55 (extraits)

N° 4 Air de soprano (il Penseroso) : “Come Rather, Goddess, Sage and Holy”

N° 5 Air de ténor (l’Allegro) : “Haste Thee, Nymph”

N° 6 Choeur “Haste Thee, Nymph”

N° 7 Arie de ténor (l'Allegro) “Come, and Trip It”

N° 8 Choeur “Come, and Trip It”

N° 11 Air de soprano (il Penseroso) “There Held in Holy Passion Still”

N° 12 Choeur “Join with Thee”

Joanne Lunn, soprano

Charles Daniels, ténor

Choeur et Orchestre la J-S Bach-Stiftung de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Disque : J-S Bach-Stiftung (2015)

Jean-Sébastien BACH / Bill DOBBINS

Cantate BWV 248/6 « Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben »

N° 11 Choral « Nun seid ihr wohl gerochen »

WDR Big Band

Direction Bill Dobbins

King’s Singers

Hans Dekker, batterie

Disque : Signum SIG CD 215 (2010)

Nouveautés discographiques :

" Cantates BWV 65, 49, 114 " issues du Volume n° 37 de l’intégrale des cantates par la J-S Bach-Stiftung de Saint-Gall sous la direction de Rudolf Lutz : " .

Une nouveauté 2021 de la Bach-Stiftung

, © .

“ Bach on the Rauwolf Lute ” de Jakob Lindberg, une nouveauté du label BIS

, © .

Agenda des concerts :

Le samedi 8 janvier à 20h30 à La Seine Musicale

Deuxième partie de L’Oratorio de Noël, avec Le Chœur Purcell et l’Orchestre Orfeo (sous la direction de György Vashegyi) qui interprèteront les cantates 4, 5 et 6 du Weihnachtsoratorium de Bach

Samedi 8 janvier 2021 au Pin Galant de Mérignac (Bordeaux)

La Messe en Si mineur de Jean-Sébastien Bach, par l'Ensemble Baroque de Toulouse (sous la direction de Michel Brun) et l’ensemble vocal Arpège de Bordeaux

16 janvier 17h Chapelle de la Trinité (Lyon) : La Cantate du dimanche,par Le Collectif Baroque

Les Grands Concerts, en association avec un collectif de musiciens baroques professionnels et d’étudiants en cycle supérieur, renouent, un dimanche par mois, avec la tradition des cantates dominicales composées par Jean-Sébastien Bach. Ces rendez-vous seront précédés, pour ceux qui le souhaitent, d’une préparation vocale au choral de la cantate du jour.

Libre participation aux frais. Entrée sur inscription.

Lundi 10 janvier à 20h à laHalle aux Grainsà Toulouse : Récital du pianiste Lang Lang, avec Les Variations Goldberg de Bach

, © .

Le Cabinet des curiosités :

Rudolf Lutz dirige la cantate BWV 65 « Sie werden aus Saba alle kommen » (concert donné le 15 janvier 2021 à l’église réformée de Trogen (Suisse)

Retrouvez la vidéo de cette Cantate sur Youtube