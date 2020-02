Le Bach du dimanche 09 février 2020

Au programme de cette 111e émission, 3 nouveaux CD : les Variations Goldberg au piano par Gabriel Stern (Lyrinx) ; les Sonates/Partitas par la violoniste Solenne Païdassi (IndéSens) ; duo de clavecins Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg (Alpha) ; et une heure en compagnie de Gustav Leonhardt !

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Variations GoldbergBWV 988

Aria + Variation 1

Gabriel Stern, piano

Disque : Lyrinx LYR306 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Variations GoldbergBWV 988

Variations 21, 22, 23 et 24

Gabriel Stern, piano

Disque : Lyrinx LYR306 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 3 en mi majeur BWV 1006

Prélude

Solenne Païdassi, violon

Disque : IndéSens ! INDE127 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 1 en si mineur BWV 1002

Allemande et Double

Solenne Païdassi, violon

Disque : IndéSens ! INDE127 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060

II. Largo ovvero Adagio

Ensemble Masques

Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg, clavecins

Disque : Alpha 572 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060

III. Allegro

Ensemble Masques

Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg, clavecins

Disque : Alpha 572 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1062

II. Andante e Piano III. Allegro assai

Ensemble Masques

Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg, clavecins

Disque : Alpha 572 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : 21. La naissance des premiers enfants

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 103 « Ihr werdet weinen und heulen »

Choeur introductif

Max van Egmont, basse

Choeur de garçons de Hanovre

Collegium Vocale de Gand

Leonhardt Consort

Direction Gustav Leonhardt

Volume 26 de l’Intégrale des cantates Harnoncourt / Leonhardt

Disque : Teldec 2292-42602-2 (1989)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 187 « Es wartet alles auf dich »

Choeur introductif

Choeur de garçons de Hanovre

Collegium Vocale de Gand

Leonhardt Consort

Direction Gustav Leonhardt

Volume 43 de l’Intégrale des cantates Harnoncourt / Leonhardt

Disque : Teldec 835836-2 (1989)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 180 « Schmücke dich o liebe Seele »

Choeur introductif

Choeur de garçons de Hanovre

Collegium Vocale de Gand

Leonhardt Consort

Direction Gustav Leonhardt

Volume 42 de l’Intégrale des cantates Harnoncourt / Leonhardt

Disque : Teldec 835799-1 (1988)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 198 « Lass Fürstin lass noch einen Strahl »

Choeur introductif

Choeur de garçons de Hanovre

Collegium Vocale de Gand

Leonhardt Consort

Direction Gustav Leonhardt

Volume 45 de l’Intégrale des cantates Harnoncourt / Leonhardt

Disque : Teldec 244194-2 (1989)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en mi mineur BWV 533

Gustav Leonhardt, orgue

Orgue historique Hagerbeer-Schnitger, Eglise Saint-Laurent, Alkmaar (Pays-Bas)

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 05472 77841 2 (1990)

Nouveauté discographique :

JS Bach : Concertos pour deux clavecins BWV 1060, 1061 et 1062

+ Prélude et fugue en mi bémol majeur BWV 552 (pour deux clavecins)

Interprété par l'Ensemble Masques

Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg, clavecins

Une nouveauté du label Alpha

JS Bach : Les Variations Goldberg

Interprété par Gabriel Stern au piano

Une nouveauté du label Lyrinx

JS Bach : Les Sonates & Partitas

Interprété par la violoniste Solenne Païdassi

Une nouveauté du label IndéSens !

Annonce concerts :

Dimanche 9 février, 17 h,Eglise Saint-Eustache (Paris)

Récital d’orgue par Thomas Ospital

Sinfonia de la cantate 29 (transcription Marcel Dupré) ; Pastorale BWV 590 ; Troisième sonate en trio BWV 527 : Andante ; Adagio e dolce ; Vivace ; Schafe können sicher weiden BWV 208 (transcription André Isoir) ; Prélude et fugue en Ré Majeur BWV 532

Dimanche 9 février, 18 h,Eglise Saint-Martin d’Amilly (Loiret)

Damien Guillon (contre-ténor) et Le Café Zimmermann

Dans un programme Jean-Sébastien Bach, Johann Christian Bach, Biber, Buxtehude, Froberger et Schmelzer.

Le cabinet de curiosités :

JS Bach : Choeur de la Cantate BWV 30, sous la direction de Gustav Leonhardt (2007, Paris)