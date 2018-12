Le Bach du dimanche 09 décembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 1 : Pour le premier jour de Noël

1. Chœur « Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage »

Chœur de la Radio Bavaroise

Akademie für Alte Musik de Berlin, Peter Dijkstra (dir.)

Disque : BR Klassik 900902/2 (2011)

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 1 : Pour le premier jour de Noël

2. Récitatif de l’Evangéliste « Es begab sich aber zu der Zeit »

3. Récitatif accompagné de l’alto « Nun wird mein liebster Bräutigam »

4. Air de l’alto « Bereite dich, Zion »

5. Choral « Wie soll ich dich empfangen »

Anke Vondung, mezzo-soprano

Maximilian Schmitt, ténor (Evangéliste)

Max Hanft, orgue

Chœur de la Radio Bavaroise

Akademie für Alte Musik de Berlin, Peter Dijkstra (dir.)

Disque : BR Klassik 900902/2 (201

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 1 : Pour le premier jour de Noël

6. Récitatif de l’Evangéliste « Und sir gebar ihren ersten Sohn »

7. Choral avec récitatif de la basse « Er ist aud Erden kommen arm »

Maximilian Schmitt, ténor (Evangéliste)

Christian Immler, basse

Max Hanft, orgue

Chœur de la Radio Bavaroise

Akademie für Alte Musik de Berlin, Peter Dijkstra (dir.)

Disque : BR Klassik 900902/2 (2011)

Oratorio de Noël BWV 248 Cantate n° 1 : Pour le premier jour de Noël

8. Air de basse « GroBer Herr und starker König »

9. Choral « Ach mein herzliebes Jesulein »

Christian Immler, basse

Max Hanft, orgue

Chœur de la Radio Bavaroise

Akademie für Alte Musik de Berlin, Peter Dijkstra (dir.)

Disque : BR Klassik 900902/2 (2011)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 2 pour le deuxième jour de Noël

1. Sinfonia

2. Récitatif de l’Evangéliste « Und es waren Hirten »

3. Choral « Brich an o schönes Morgenlicht”

4. Récitatif de l’Evangéliste et du soprano « Und der Engel sprach zu ihnen »

5. Récitatif de basse « Was Gott dem Abraham verheissen »

6. Air de ténor « Frohe Hirten eilt ach eilet »

Nancy Argenta, soprano

Katie Pringle, soprano

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Hans Peter Blochwitz, ténor

Olaf Bar, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Archiv Produktion 423232-2 (1987

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 2 pour le deuxième jour de Noël

7. Récitatif de l’Evangéliste « Und das habt zum Zeichen »

8. Choral « Schaut ihn dort liegt im finstern Stall”

9. Récitatif de basse “So geht denn hin »

10. Air d’alto « Schlafe mein Liebster »

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Anne Sophie von Otter, mezzo-soprano

Olaf Bar, basse

Hans Peter Blochwitz, ténor

Choeur Monteverdi

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Archiv Produktion 423232-2 (1987)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 2 pour le deuxième jour de Noël

11. Récitatif de l’Evangéliste « Und ansobald war da bei dem Engel »

12. Chœur « Ehre sei Gott in der Höhe”

13. Récitatif de basse “So recht ihr Engel »

14. Choral « Herrscher des Himmels »

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Hans Peter Blochwitz, tenor

Olaf Bar, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Archiv Produktion 423232-2 (1987)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 3 pour le troisième jour de Noël

1. Chœur « Herrscher des Himmels »

2. Récitatif de l’Evangéliste « Und da die Engel »

3. Chœur « Lasset uns nun gehen gen Bethlehem »

4. Récitatif accompagné de la basse « Er hat sein Volk getröst’ »

5. Choral « Dies hat et alles uns getan »

6. Duo soprano et basse « Herr dein Mitleid dein Erbamen »

Monika Frimmer, soprano

Gerd Türk, tenor

Peter Kooy, basse

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS CD-941/942 (1998)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 3 pour le troisième jour de Noël

7. Récitatif de l’Evangéliste « Und sie kamen eilend »

8. Air de contre-ténor « Schliesse mein Herze »

9. Récitatif accompagné de contre-ténor « Ja, ja mein Herz soll es bewahren »

10. Choral « Ich will dich mit Fleiss bewahren”

Yoshikazu Mera, contre-ténor

Gerd Türk, tenor

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS CD-941/942 (1998)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 3 pour le troisième jour de Noël

11. Récitatif de l’Evangéliste “Und die Hirten kehrten wieder um »

12. Choral « Seid froh dieweil »

13. Choeur “Herrscher des Himmels”

Gerd Türk, tenor

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS CD-941/942 (1998)

Annonce de concerts

Samedi 15 décembre à 20h et dimanche 16 décembre à 15h Jean-Sébastien Bach , Messe en si mineur BWV 232, par la Cappella Mediterranea et le Chœur de chambre de Namur ; direction musicale : Leonardo García Alarcón, Ensemble et artiste en résidence à l’Opéra de Dijon

, Messe en si mineur BWV 232, par la Cappella Mediterranea et le Chœur de chambre de Namur ; direction musicale : Leonardo García Alarcón, Ensemble et artiste en résidence à l’Opéra de Dijon Lundi 17 décembre à 20h30 Raphaël Pichon et l'Ensemble Pygmalion, Motets de Bach à la Philharmonie de Paris

Dimanche 9 décembre à 16h, à l’Orangerie de Blanche Fleur concert Bach / Liszt par le pianiste Guilhem Fabre dans le cadre des Musicales de Gadagne

Dimanche 9 décembre 2018 à 17h à l'Eglise protestante allemande à Paris-Christuskirche à Paris (75009) Oratorio de Noël de J.S. Bach avec le chœur et l'orchestre Les Temperamens Variations (dir Thibault Lam Quang)

