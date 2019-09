Le Bach du dimanche 08 septembre 2019

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542

Maude Gratton, orgue

Orgue Thomas (2007) de l’Eglise réformée du Bouclier (Strasbourg)

Disque : ZigZag territoires ZZT 3D5 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre II)

Prélude et fugue en sol mineur BWV 885

Tatiana Nikolaieva, piano

Premier enregistrement de 1973 (Moscou)

Disque : Scribendum SC810-7 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre I)

Prélude en sol mineur BWV 861

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 389D (2018)

Frédéric Chopin

Nocturne n° 11 en sol mineur op. 37 n° 1 (Andante sostenuto)

Maria Joao Pires, piano

Disque : Deutsche Grammophon DGG 447097-2 (1996)

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 3 en sol mineur BWV 808 : Allemande

Maria Joao Pires, piano

Disque : Deutsche Grammophon DGG 447894-2 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour viole de gambe n° 1 en sol majeur BWV 1027

Arrangement pour alto et clavecin

Adagio

Allegro ma non troppo

Andante

Allegro moderato

Antoine Tamestit, alto

Masato Suzuki, clavecin

Disque : Harmonia Mundi 902259DI (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 5 « Wo soll ich fliehen hin »

Air de ténor « Ergiesse dich reichlich »

Arrangement pour alto et clavecin

Antoine Tamestit, alto

Masato Suzuki, clavecin

Disque : Harmonia Mundi 902259DI (2019)

Jean-Sébastien Bach

Toccata en ré mineur BWV 565

Arrangement jazz

« Johann Sebastian Bach »

The Ray Charles Singers

Disque : La Voix de son Maître CSCD 80027 (1964)

7h55 : Propos sur Bach

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

« O Jesu Christ meins Lebens Licht » BWV 118 (2e version)

Ensemble Pygmalion, direction Raphaël Pichon

Disque : Alpha 170 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Missa brevis en fa majeur BWV 233 : Gloria

Ensemble Pygmalion, direction Raphaël Pichon

Disque : Alpha 170 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en sol mineur d’après les Concertos BWV 1058 et BWV 1041

Allegro / Andante / Allegro assai

Bart Jacobs, orgue

Ensemble Les Muffatti

Disque : Ramée 256535 (2019)

Nouveauté discographique :

Jean-Sébastien Bach

Trois Sonates pour viole de gambe et clavecin obligé

Antoine Tamestit, alto

Masato Suzuki, clavecin

Disque : Harmonia Mundi 902259DI (2019)

Annonces de concerts :

Dans le cadre du festival toulousain Pianos aux jacobins, récital du pianiste Piotr Anderszewski, vendredi 13 septembre, à 20h, au Cloître des Jacobins avec au programme Beethoven et Bach (Clavier Bien tempéré Livre II).

Dans le cadre du Festival d’Ambronay (12 septembre - 6 octobre), vendredi 13 septembre, l'Ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon interprèteront les grands Motets de Bach.

Le cabinet des curiosités :

Robert Tiso interprète le Concerto pour violon en la mineur BWV 1041 de J. S. Bach sur Harpe de verres