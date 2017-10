Le Bach du dimanche 08 octobre 2017

Nouveauté discographique

Johann Sebastian Bach « BWV…or not ? »

Gli Incogniti, Amandine Beyer

Harmonia Mundi HMM902322 (2017)

Sortie le 13 octobre 2017

Nouveau livre

Patrick Calais, Bach en concert. Essai sur les Variations Goldberg, Paris, L’Harmattan, septembre 2017

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 22 « Jesus nahm zu sich die Zwölfe »

Choral « Ertöt uns durch dein Güte »

Chœur et Orchestre de la Fondation Jean-Sébastien Bach, Rudolf Lutz (dir.)

Disque : SUISA A910 (2011)

♫ Jean-Sébastien BACH

Motet BWV 225 « Singet dem Herrn ein neues Lied »

1. Choeur : “Singet dem Herr nein neues Lied”

2. Air “Gott, nimm dich ferner unser an”

Choral “Wie sich ein Vater erbarmet”

3. Aria “Gott, nimm dich ferner unser an”

Choral “Die Gottesgnad alleine”

4. Choeur “Lobet den Herrn in seinen Taten

5. Cori unisoni “Alles, was Odem hat, lobe den Herrn”

Akademie für alte music de Berlin

Chœur de chambre du RIAS de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901589 (1997)

♫ Dietrich BUXTEHUDE

Cantate “Singet dem Herrn” BuxVW 98

Bettina Pahn, soprano

Dorothee Wohlgemut, soprano

Miriam Feuersinger, soprano

Maarten Engeltjes, contre-ténor

Tilman Lichdi, tenor

Klaus Mertens, basse

Orchestre Baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Challenge Classics CC72257 (2013)

Le Propos émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Nikolaus Harnoncourt (1984)

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite pour violon et clavecin obligé BWV 1025

1. Fantasia

Amandine Beyer, violon

Anna Fontana, clavecin

Disque : Harmonia Mundi HMM 902322 (2017)

♫ Johann Gottlieb GOLDBERG

Sonate pour deux violons en basse continue en ut majeur BWV 1037 (DürG 13)

1. Adagio

2. Alla breve

3. Largo

4. Gigue. Presto

Amandine Beyer, violon

Alba Roca, traverso

Anna Fontana, clavecin

Baldomero Barciela, viole de gambe

Disque : Harmonia Mundi HMM 902322 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH et Carl Philipp Emanuel BACH

Sonate pour traverso, violon in scordatura et basse continue en sol majeur BWV 1038 (H.590.5)

1. Largo

2. Vivace

3. Adagio

4. Presto

Amandine Beyer, violon

Manuel Granatiero, traverso

Anna Fontana, clavecin

Baldomero Barciela, viole de gambe

Disque : Harmonia Mundi HMM 902322 (2017)

♫ Carl Philipp Emanuel BACH

Sonate pour violon et piano en ut mineur H514 Wq78

1. Allegro moderato

2. Adagio ma non troppo

3. Presto

Amandine Beyer, violon

Edna Stern, pianoforte

Disque : ALPHA 329 (2005)

♫ Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

Gloria in excelsis Deo (chœur)

Et in terra pax hominibus (chœur)

Chœur et orchestre Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : ALPHA 188 (2012)

♫ Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

Et incarnatus est (Chœur)

Collegium et Collegium Vocale 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque Mirare MIR 275 (2013)

