Le Bach du dimanche 08 novembre 2020

Au programme de cette 138e émission : les 30 ans du Bach Collegium Japan avec une programmation 100% Masaaki Suzuki autour de leur 2e version de la Passion selon Saint-Matthieu et de leur interprétation de la Passion selon Saint-Jean enregistrée à Cologne pendant le confinement de mars 2020.

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach "

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Chœur introductif « Herr, unserHerrscher, dessenRuhm » (1ère partie)

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Récitatif de l’Evangéliste avec chœur « Jesusging mit seinenJüngern » (1ère partie)

Choral « O großeLieb, o Liebohn; allemaße » (1ère partie)

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Air d’alto « Von den StrickenmeinerSünden » (1ère partie)

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Air de soprano « Ichfolgedirgleichfalls » (1ère partie)

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Air de ténor « Ach, mein Sinn » (1ère partie)

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Air de basse avec chœur « Eilt, IhrAngefochtnenSeelen » (2e partie)

Christian Immler, basse

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Air d’alto « Es istVollbracht ! » (2e partie)

Damien Guillon, contre-ténor

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Air de soprano « Zerfließe, Mein Herze, In Fluten Der Zähren » (2e partie)

Hana Blazikova, soprano

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (Version 1739/49)

Récitatif de l’Evangéliste : « Darnach Bat Pilatum »

Chœur « RuhtWohl, IhrHeiligenGebeine » (2e partie)

Bach Collegium Japan (Chœur et orchestre)

Direction : Masaaki Suzuki

Enregistré à la Philharmonie de Cologne (14-17 mars 2020)

Disque : BIS 2551 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : F comme Fantaisie

8h : La Cantate du jour : BWV 185

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Chœur « Kommt, ihrTöchter, helft mir klagen » (1ère partie)

Bach Collegium Japan

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2500 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Duo soprano et alto avec chœur « So istmeinjesusnungefangen » (1ère partie)

Carolyn Sampson, soprano

Damien Guillon, contre-ténor

Bach Collegium Japan

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2500 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Choral « O Mensch, beweindeinSündegross » (1ère partie)

Bach Collegium Japan

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2500 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Air d’alto « Erbarmedich » (2e partie)

Clint van der Linde, contre-ténor

Bach Collegium Japan

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2500 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Air de soprano « AusLiebewillmeinHeilandsterben » (2e partie)

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2500 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Chœur « Wirsetzen un smitTränennieder » (2e partie)

Bach Collegium Japan

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2500 (2019)

Passion selon Saint-Matthieu (2e enregistrement), Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.) : Label Bis / mai 2020.

Passion selon Saint-Jean, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.), avec : label Bis / octobre 2020. Version enregistrée pendant le confinement mars 2020.

La Passion selon Saint-Jean par le Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Site internet du Bach Collegium Japan