Le Bach du dimanche 08 mars 2020

Au programme de cette 115e émission : une heure avec Anna Magdalena Bach à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et un hommage à la cheffe d’orchestre française Françoise Lasserre (fondatrice de l’Ensemble Akadêmia) qui fête cette année ses 65 ans !

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

« Gedenke doch mein Geist » BWV 509

Emma Kirby, soprano

Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (dir.)

Disque : DECCA 455972-2 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 173a « Durchlauchster Leopold”

Air de soprano « Güldner Sonnen frohe Stunden »

Joanne Lunn, soprano

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS 2041 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Suite française en sol majeur n° 5 BWV 816

Allemande

Blandine Rannou, clavecin

Disque : Alpha 328 (2001, réédité en 2017)

Jean-Sébastien Bach

Berceuse pour soprano « Schlummert ein ihr matten Augen »

Emma Kirby, soprano

Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (dir.)

Disque : DECCA 455972-2 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 124 « Meinen Jesum lass ich nicht »

Choral « Meinen Jesum lass ich nicht »

Bach Collegium japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS SACD 1501 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Motet à double choeur « Der Geist hilft unser Schwachheit auf” BWV 226

Chœur introductif

Chœur des solistes Norvégiens

Ensemble Allegria, Grete Pedersen Helgerod (dir.)

Disque : BIS 2251 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 6 en ré majeur BWV 1012

Allemande

Emmanuelle Bertrand, violoncelle baroque

Disque : Harmonia Mundi 90229394 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 3 en la mineur BWV 827

Allemande

Blandine Verlet, clavecin

Disque : Astrée E8849 (2001)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Sarabande

Blandine Verlet, clavecin

Disque : Astrée E8849 (2001)

Johann Christoph Bach

Motet à double chœur « Lieber Herr Gott wecke uns auf »

Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Masato Suzuki, orgue

Disque : Ricercar RIC 347 (2014)

Gottfried Heinrich Stölzel« Bist du bei mir » BWV 508

Emma Kirby, soprano

Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (dir.)

Disque : DECCA 455972-2 (1999)

7h55 : Propos sur Bach : 25. La musique instrumentale à la cour de Köthen

8h : La Cantate du jour

La Cantate BWV 136 « Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz » émission La Cantate La Cantate BWV 136 « Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 224

Air de basse « Gebt mir meinen Jesum wieder » (2e partie)

Benoit Arnould, basse

Ensemble Akadêmia, Françoise Lasserre (dir.)

Disque : Bayard Musique 3084352 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 150 « Nach dir Herr verlanget mich »

Choeur introductif

Veronika Winter, soprano

Damien Guillon, contre-ténor

Marcel Beekman, ténor

Benoit Arnould, basse

Ensemble Akadêmia, Françoise Lasserre (dir.)

Disque : Zig Zag Territoires ZZT 090502 (2009)

Johann Christoph Bach

Cantate « Meine Freudin, du bist schön »

Ciacona (soprano)

Juliette Perret, soprano

Ensemble Akadêmia, Françoise Lasserre (dir.)

Disque : Eloquentia EL 1856 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 78 « Jesu der du meine Seele »

1. Chœur « Jesu der du meine Seele »

2. Duo soprano et alto « Wir eilen mit schwachen »

3. Récitatif de ténor « Ach ich bien ein Kind der Sünden »

4. Air de ténor « Das Blut, so meine Schuld durchstreicht »

5. Récitatif de basse « Die Wunden, Nagel Kron und Grab »

6. Air de basse « Nun du wirst mein Gewissen stillen »

7. Choral « Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen »

Veronika Winter, soprano

Damien Guillon, contre-ténor

Marcel Beekman, ténor

Benoit Arnould, basse

Ensemble Akadêmia, Françoise Lasserre (dir.)

Disque : Zig Zag Territoires ZZT 090502 (2009)

Annonce concerts :

Le dimanche 8 mars , à 17h, Eglise Saint-Expere, à Toulouse, « La Cantate sans filet », avec l’Ensemble baroque de Toulouse, sous la direction de Michel Brun : la Cantate BWV 198

, à 17h, Eglise Saint-Expere, à Toulouse, « La Cantate sans filet », avec l’Ensemble baroque de Toulouse, sous la direction de Michel Brun : la Cantate BWV 198 Le samedi 14 mars, à l’Eglise Notre-Dame de la Gloriette, à Caen, Les musiciens de la Saint-Julien, avec la Maîtrise de Caen, sous la direction de François Lazarevitch : la Cantate BWV 161

Conseil de lecture :

Philippe Lesage, Anna Magdalena Bach et l’entourage féminin de Jean-Sébastien Bach, Genève, Editions Papillon, 2011.

Maria Hübner, Anna Magdalena Bach. Ein Leben in Dokumenten und Bildern. Mit einem biographischen Essay von Hans-Joachim Schulze, Leipzig, 2004.

Nouveau livre :

Michel Brun, Selon Bach, entretiens avec Yves Le Pestipon, Toulouse, éditions rue des Gestes / Librairie Ombres Blanches, mars 2020.

Rencontre à Toulouse pour la parution : Librairie Ombres Blanches, vendredi 6 mars à 18 heures.

Le cabinet de curiosités :

La Nouvelle édition Peters du « Petit livre d’Anna Magdalena Bach » (1722 & 1725)