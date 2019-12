Le Bach du dimanche 08 décembre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en mi mineur BWV 533

Marie-Ange Leurent, orgue

Orgue Freytag-Tricoteaux de l’église de Stobl am Wolfgangsee (Autriche)

Volume 6 de l’intégrale en cours

Disque : Monthabor (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en ut majeur BWV 547

Eric Lebrun, orgue

Orgue Freytag-Tricoteaux de l’église de Stobl am Wolfgangsee (Autriche)

Volume 6 de l’intégrale en cours

Disque : Monthabor (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue en sol majeur BWV 541

Eric Lebrun, orgue

Orgue Jürgen Ahrend de l’église des Jésuites de Porrentruy (Suisse)

Volume 6 de l’intégrale en cours

Disque : Monthabor (2019)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg

Aria

Gabriel Stern, piano

Disque : Lyrinx LYR306 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg

Variations 21, 22, 23 et 24

Gabriel Stern, piano

Disque : Lyrinx LYR306 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en si bémol mineur BWV 867

Maria Yudina, piano

Enregistré le 15 janvier 1951

Disque : Brilliant Classics 8909 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en si mineur BWV 869

Maria Yudina, piano

Enregistré le 15 janvier 1951

Disque : Brilliant Classics 8909 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Sinfonia en ré majeur BWV 1045

Gidon Kremer, violon

Orchestre Philharmonique de Leningrad

Direction Mariss Jansons

(Enregistrement de la firme Melodiya en 1975)

Disque : Melodiya 74321594762

7h55 : Propos sur Bach : 15. Premier mariage avec Maria Barbara (1707)

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Concerto italien BWV 971

Mvt. 2 Andante

Gustav Leonhardt, clavecin

(Enregistrement de décembre 1976, Hambourg)

Disque : Sony 5081112 (2002)

Jean-Sébastien Bach

Toccata en ré mineur BWV 913

Gustav Leonhardt, clavecin

(Enregistrement de décembre 1976, Hambourg)

Disque : Sony 5081112 (2002)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en la majeur BWV 1055

Mvt. 2 Larghetto

Leonhardt Consort

Gustav Leonhardt, clavecin et direction

(Enregistrement de 1968)

Disque : Teldec 4509-97452-2 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour trois clavecins en ré mineur BWV 1063

Mvt. 2 Alla Siciliana

Gustav Leonhardt, Anneke Uittenbosch, Alan Curtis : clavecins

Leonhardt Consort

Gustav Leonhardt, clavecin et direction

(Enregistrement de 1968)

Disque : Teldec 4509-97452-2 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour quatre clavecins en la mineur BWV 1065

Mvt. 3 Allegro

Gustav Leonhardt, Eduard Müller, Anneke Uittenbosch, Janny van Wering : clavecins

Gustav Leonhardt, clavecin et direction

(Enregistrement de 1968)

Disque : Teldec 4509-97452-2 (1995)

Annonces concerts :

Eglise protestante allemande de Paris (Paris 9è, rue Blanche), le dimanche 8 décembre, à 17h30 :

" L’Oratorio de Noël " par le Choeur et orchestre Les Tempéramens Variations, sous la direction de Thibault Lam Quang

Théâtre national de la Criée à Marseillele 10 décembre à 20h :

Récital du pianiste Gabriel Stern, avec les "Variations Goldberg", pour le lancement de son disque chez Lyrinx (paru en juin 2019)

Institut des Cultures d’Islam: Festival Soufi de Paris le 13 décembre à 21h :

(1 Rue de Fleury 75001 PARIS)

Avec la pianiste Joanna Goodale : " BACH IN A CIRCLE "

Programme solo Bach / Soufi & créations avec chant soufi + danse derviche

Institut Yunus Emre / MPAA Saint Germain, le 17 Décembre à 19h :

(4 rue Félibien 75006 Paris)

Avec la pianiste Joanna Goodale : Programme Bach / Soufi

Avec des poèmes soufis lus par Leili Anvar & derviches tourneurs de Turquie

Entrée gratuite. Réservation obligatoire: fr.contact@yee.org.tr

Nouveauté discographique :

Intégrale de l’œuvre d’orgue (Volume 6) :

"Préludes et fugues" de Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun

Label Monthabor (nouveauté novembre 2019)

, © Label Monthabor

Le Cabinet de curiosités :

