Le Bach du dimanche 07 octobre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 170 « Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust »

Air pour alto n° 1 « Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust »

Damien Guillon, haute-contre

Maud Gratton, orgue

Le banquet céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : Alpha 343 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 170 « Vergnügte Ruh’ beliebte Seelenlust » Air pour alto n° 2 « Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen »

Damien Guillon, haute-contre

Maud Gratton, orgue

Le Banquet céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : Alpha 343 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden »

1. Sinfonia instrumentale

2. Versus I (Choeur) “Christ lag in Todesbanden”

3. Versus II (Duo soprano et alto) “Den Tod niemand zwingen kunnt”

4. Versus III (Ténor) “Jesus Christus, Gottes Sohn”

5. Versus IV (Choeur) “Es war ein wunderlicher Krieg”

6. Versus V (Basse) “Hier ist das rechte Osterlamm”

7. Versus VI (Duo soprano et ténor) « So feiern wir das hohe Fest »

8. Versus VII (Choral) « Wir essen und leben wohl »

Dorothee Mields, soprano

Alex Potter, contre-ténor

Thomas Hobbs, tenor

Peter Kooij, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : PHI LPH030 (2018)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 4 en sol majeur BWV 1049

Allegro / Andante / Presto

Cecilia Bernardini, violon principal

Dorothee Oberlinger et Lorenzo Cavasanti, flûtes

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini (dir.)

Disque : Arcana A452 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

Mvt. 1 Allegro

Marcello Gatti, flûte traversière

Cecilia Bernardini, violon principal

Francesco Corti, clavecin concertant

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini (dir.)

Disque : Arcana A452 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Choral pour orgue « O Jesu wie ist dein Gestalt »

Gerlinde Sämann, soprano

Benjamin Alard, orgue

Disque : Harmonia Mundi 90245052 (2018)

Frédéric Chopin

Nocturne pour piano en mi bémol majeur op. 9 n° 2

Arrangement pour orgue d’Yves Rechsteiner

Yves Rechsteiner, orgue

Orgue Puget (1888) de Notre-Dame de la Dalbade (Toulouse)

Disque : ALPHA 652 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 45 « Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist ! »

1. Choeur « Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist »

2. Récitatif du ténor « Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen »

3. Air du ténor « Weiss ich Gottes Rechte »

4. Air de la basse « Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage »

5. Arioso de l’alto « Wer Gott bekennt »

6. Récitatif de l’alto « So wird den Herz und Mund selbst von mir Richter sein »

7. Choral « Gis, dass ich mit Fleiss»

Gérard Lesne, haute-contre

John Elwes, ténor

Peter Kooy, basse

La Chapelle Royale, Gustav Leonhardt (dir.)

Concert donné à l’Eglise Notre-Dame du Travail à Paris, le 25 octobre 1988.

Source : Archive INA

Nouveautés discographiques

Les Cantates BWV 4, 79 et 80 (4e volume) par le Collegium Vocale Gent et Philippe Herreweghe (dir.) (label PHI)

Les Concertos brandebourgeois par l'Ensemble Zefiro et Alfredo Bernardini (dir.) (label Arcana)

Annonces de concerts

Benjamin Alard, « Bach et l’art du Choral », dimanche 7 octobre à 17h et à 19h30, Orgue du Musée des Augustins, à Toulouse, dans le cadre de Toulouse-les-Orgues.

Le Banquet céleste, Damien Guillon (haute-contre et direction), dimanche 14 octobre à 17h à l’Eglise du Bouclier à Strasbourg ; cantates BWV 169 et 82 avec la participation de Frédéric Désenclos à l’orgue.

Ensemble Akadêmia, Françoise Lasserre (dir.), Messe en si mineur, Eglise Saint-Roch (Paris, Ier), mardi 9 octobre à 20h30

Cabinet des curiosités

Matt Herskowitz joue Bach façon jazz.