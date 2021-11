Le Bach du dimanche 07 novembre 2021

Au programme de cette 181e émission : hommage au pianiste Nelson Freire qui nous a quitté le 1er novembre à l’âge de 77 ans ; en nouveauté discographique (ECM), le pianiste Fred Thomas en trio avec Aisha Orazbayeva (violon) et Lucy Railton (violoncelle) dans des transcriptions de chorals d’orgue.

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Sonate en trio n° 2 en ut mineur BWV 526

(Arrangement pour 3 marimbas)

Mouvement 1 : Vivace

Trio SR9 :

Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, marimbas

Disque : Naïve Records V5426 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n° 6 en ré mineur BWV 811

(Arrangement pour 3 marimbas)

Gigue

Trio SR9

Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, marimbas

Disque : Naïve Records V5426 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 3 en ut majeur BWV 1009

(Arrangement pour marimba par E. Egüez)

Prélude

Simone Rubino, marimba

Disque : Genuin (2017)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n° 1 en sol mineur BWV 1001

(arrangement pour marimba et piano)

Fugue

Thomas Enhco, piano

Vassilena Serafimova, marimba

Album : « Funambules »

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4812578 (2016)

Jean-Sébastien BACH

Suite française n° 5 en sol majeur BWV 816

Gigue

Trio SR9

Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, marimbas

Disque : Naïve classique V5449 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 202 « Weichet nur betrübte Schatten »

(réduction pour piano seul)

Fred Thomas, piano

Album « Three or one »

Disque : ECM 4856141 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Choral BWV 721 « Erbarm dich mein o Herre Gottes »

(arrangement pour violon, violoncelle et piano)

Fred Thomas, piano

Aisha Orazbayeva, violon

Lucy Railton, violoncelle

Album « Three or one »

Disque : ECM 4856141 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Choral BWV 637 « Durch Adam’s Fall ist ganz verderbt »

(arrangement pour violon, violoncelle et piano)

Fred Thomas, piano

Aisha Orazbayeva, violon

Lucy Railton, violoncelle

Album « Three or one »

Disque : ECM 4856141 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Choral BWV 610 « Jesu meine Freude »

(arrangement pour violon, violoncelle et piano)

Fred Thomas, piano

Aisha Orazbayeva, violon

Lucy Railton, violoncelle

Album « Three or one »

Disque : ECM 4856141 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle n° 2 en ré mineur BWV 1008

(arrangement pour saxophone baryton)

Sarabande

Arno Bornkamp, saxophone baryton

Album « Dance / Bach by Bornkamp »

Disque : Genuin GEN20681 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n° 2 en la mineur BWV 807

(arrangement pour saxophone et piano)

Sarabande

Randal Despommier, saxophone alto

Jason Yeager, piano

Disque : RPR 145994433 (2018)

Raphaël IMBERT

Improvisation sur B.A.C.H.

Raphaël Imbert, saxophone ténor

Album “Bach / Coltrane”

Disque : Zigzag ZZT 080101 (2008)

Jean-Sébastien BACH / Raphaël IMBERT

Improvisation sur le Concerto pour clavier BWV 1056

Raphaël Imbert, saxophone ténor

Album “Bach / Coltrane”

Disque : Zigzag ZZT 080101 (2008)

7h55 : Bach avec Mention : 9. Back to Bach par Michel Legrand et Stan Getz (1971)

en savoir plus émission Bach avec mention 9. Back to Bach par Michel Legrand et Stan Getz (1971)

8h : La Cantate du jour : Cantate BWV 75 « Die Elenden sollen essen »

en savoir plus émission La Cantate Cantate BWV 75 « Die Elenden sollen essen »

Programmation musicale, deuxième heure :

Heitor VILLA-LOBOS

Bachianas brasileiras n° 4

Prélude

Nelson Freire, piano

Enregistrement de 1974 (Teldec)

Disque Warner Classics (2003)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier en ré mineur d’après Alessandro Marcello BWV 974

Adagio

Nelson Freire, piano

Disque : DECCA 4788449 (2016)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et Fugue en sol mineur BWV 535

(Arrangement pour piano par Alexander Siloti)

Nelson Freire, piano

Disque : DECCA 4788449 (2016)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur BWV 903

Nelson Freire, piano

Disque : DECCA 4788449 (2016)

Nouveautés discographiques :

« Three or One », album de Fred Thomas (piano), avec Aisha Orazbayeva (violon) et Lucy Railton (violoncelle), avec des transcriptions pour airs de cantates et de choral pour orgue de Bach. Une nouveauté du label ECM (paru le 22 octobre).

Annonces de concerts :

Samedi 13 novembre à 20h, à l'Auditorium de l'Opéra de Bordeaux, récital du pianiste Dan Tepfer, avec Les Variations Goldberg BWV 988 de Bach.

Reprise du Cycle de Cantates auTemple du Foyer de l’âme de la rue Wagner à Paris (4e ardt) :

Ce dimanche 7 novembre, à 17h30 : Cantate BWV 192 « Nun danket alle Gott », sous la coordination artistique de Ruth Weber avec la participation de Thalia Azrak (soprano), Akiko Matsuo (alto), Raphaël Bleibtreu (ténor), Ayméric Biesemans (basse), Laure Morabito (clavecin) et Benjamin Alard (orgue). La cantate sera encadrée par le Choral pour orgue “Nun danket alle Gott” BWV 657 et la Fugue en sol majeur BWV 577.

Cabinet de Curiosités :

Nelson Freire joue le choral « Jésus demeure ma joie » (Cantate BWV 147) au Festival international de la Roque d’Anthéron (2017)

