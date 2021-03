Le Bach du dimanche 07 mars 2021

Au programme de cette 155e émission : la Passion selon Saint-Marc BWV 247 dans la reconstitution de Jordi Savall (Alia Vox, 2019) et en avant-première, les sept Toccatas et Fugues BWV 910-916 au piano par Laurent Cabasso (nouveauté Paraty, sortie le 12 mars)

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Marc BWV 247 (Partie 1)

N° 1 Chœur introductif « Geh Jesu geh zu deiner Pein »

Capella Reial de Catalogne

Direction : Lluis Vilamajo

Veus – Cor InfantilAmics de la Unio

Direction : Josep Vila I Jover

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

Disque : Alia Vox AVSA9931 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Marc BWV 247 (Partie 1)

N° 20 Récit évangélique : l’évangéliste (ténor) et Jésus (basse) « Die aber legtenihreHände an ihn »

N° 21 Choral « JesuohneMissetat »

N° 22 Récit évangélique : l’évangéliste (ténor) « Und sir Jünger verliessenihnalle »

N° 23 Choral « Ich will hierbeidirsteben »

David Szigetvari, ténor

Konstantin Wolff, basse

Capella Reial de Catalogne

Direction : Lluis Vilamajo

Veus – Cor InfantilAmics de la Unio

Direction : Josep Vila I Jover

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

Disque : Alia Vox AVSA9931 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Marc BWV 247 (Partie 2)

N° 24 Air de ténor « Mein Trösteristnichtbei mir »

Reinoud Van Mechelen, ténor

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

Disque : Alia Vox AVSA9931 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Marc BWV 247 (Partie 2)

N° 31 Récit évangélique : l’évangéliste, une servante, Pierre, la foule « Und Petrus wardaniedenimPalast »

N° 32 Choral « Herr, ich habemiBgebandelt »

Marta Matheu, soprano

David Szigetvari, ténor

Simon Millan, basse

Capella Reial de Catalogne

Direction : Lluis Vilamajo

Veus – Cor InfantilAmics de la Unio

Direction : Josep Vila I Jover

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

Disque : Alia Vox AVSA9931 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Marc BWV 247 (Partie 2)

N° 33 Récit Evangélique : l’évangéliste, Pilate, la foule « Er pfegte aber, ihnenausdas

Osterfest »

N° 34 Air de soprano « AngenehmesMordgeschrei »

Marta Matheu, soprano

David Szigetvari, ténor

Victor Vilca, basse

Capella Reial de Catalogne

Direction : Lluis Vilamajo

Veus – Cor InfantilAmics de la Unio

Direction : Josep Vila I Jover

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

Disque : Alia Vox AVSA9931 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Marc BWV 247 (Partie 2)

N° 39 Récit évangélique : l’évangéliste (ténor), la foule, Jésus « Und es warum die dritteStunde »

N° 40 Choral « Keinen hat Gott verlassen »

David Szigetvari, ténor

Konstantin Wolff, basse

Capella Reial de Catalogne

Direction : Lluis Vilamajo

Veus – Cor InfantilAmics de la Unio

Direction : Josep Vila I Jover

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

Disque : Alia Vox AVSA9931 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Marc BWV 247 (Partie 2)

N° 43 Récit évangélique : l’évangéliste « UndamAbend »

N° 44 Choral « O ! Jesu du meinHilfundRuh ! »

N° 45 récit évangélique : l’évangéliste « Und er kaufteeinLeinwand »

N° 46 Chœur « Bei deinem Frab und Leichenstein»

David Szigetvari, ténor

Capella Reial de Catalogne

Direction : Lluis Vilamajo

Veus – Cor InfantilAmics de la Unio

Direction : Josep Vila I Jover

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

Disque : Alia Vox AVSA9931 (2019)

7h55 : Propos sur Bach : P comme Partita

8h : La Cantate du jour : BWV 94

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Toccata en mi mineur BWV 914

Laurent Cabasso, piano

Disque : Paraty (2021)

Jean-Sébastien BACH

Toccata en ut mineur BWV 911

Laurent Cabasso, piano

Disque : Paraty (2021)

Jean-Sébastien BACH

Toccata en ut majeur BWV 564

(Orchestration de Stokowski)

Orchestre de Philadelphie

Direction : Eugène Ormandy

Disque : Sony MH2K 62345/1 (1996)

Nouveautés discographiques :

Les sept toccatas et fugues BWV 910-916 au piano par Laurent Cabasso, sortie chez Paraty le 12 mars 2021

, © Paraty

