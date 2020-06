Le Bach du dimanche 07 juin 2020

Au programme de cette 124e émission : on fête toutes les mamans avec Dorothea Röschmann, Guillemette Laurens, Agnès Mellon, Dorothee Mields et Anna Prohaska ; puis une deuxième heure en compagnie de Rudolf Lutz et des musiciens de la Fondation Bach de Saint-Gall à l’occasion de la fête de la Trinité

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond " paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 152 « Tritt auf die Glaubensbahn »

Air de l’âme « Stein der über alle Schatze hilf »

Dorothea Röschmann, soprano

Solistes Baroques de Berlin

Direction Rainer Kussmaul

Disque : Deutsche Grammophon 4776591 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 49 « Ich geh’ und such emit Verlangen »

Air de l’âme « Ich bin herrlich ich bin schön »

Dorothea Röschmann, soprano

Solistes Baroques de Berlin

Direction Rainer Kussmaul

Disque : Deutsche Grammophon 4776591 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 57 « Selig ist der Mann »

Air de soprano « Ich wünschte mir den Tod »

Dorothea Röschmann, soprano

Solistes Baroques de Berlin

Direction Rainer Kussmaul

Disque : Deutsche Grammophon 4776591 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 57 « Selig ist der Mann »

Air de soprano « Ich ende behände mein irdisches Leben »

Dorothea Röschmann, soprano

Solistes Baroques de Berlin

Direction Rainer Kussmaul

Disque : Deutsche Grammophon 4776591 (2007)

Jean-Sébastien Bach / Giovanni Battista Pergolese

Motet BWV 1083 « Tilge Höchster meine Sünden »

Duo soprano et alto introductif

Nancy Argenta, soprano

Guillemette Laurens, mezzo-soprano

I Barocchisti

Direction Diego Fasolis

Disque : Arts Music 47694-2 (2004)

Jean-Sébastien Bach / Giovanni Battista Pergolese

Motet BWV 1083 « Tilge Höchster meine Sünden »

Duo soprano et alto « Denn du willst kein Opfer haben »

Nancy Argenta, soprano

Guillemette Laurens, mezzo-soprano

I Barocchisti

Direction Diego Fasolis

Disque : Arts Music 47694-2 (2004)

Jean-Sébastien Bach

Missa brevis en sol majeur BWV 236

Domine Deus

Agnès Mellon, soprano

Gérard Lesne, contre-ténor

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin Classic 5451792 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 91 « Gelobet seist du, Jesu Christ »

Duo soprano et alto « Die Armut so Gott auf sich nimmt »

Dorothee Mields, soprano

Ingeborg Danz, contralto

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901781.82 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 84 « Ich bin vergnügt mit meinem Glücke »

Air de soprano introductif

Anna Prohaska, soprano

Xenia Löffler, hautbois

Collegium 1704

Direction Vaclav Luks

Disque : Accent ACC 24347 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 84 « Ich bin vergnügt mit meinem Glücke »

Air de soprano « Ich esse mit Freuden mein weniges Brot »

Anna Prohaska, soprano

Xenia Löffler, hautbois

Collegium 1704

Direction Vaclav Luks

Disque : Accent ACC 24347 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 52 « Falsche Welt, dir trau ich nicht »

Air de soprano « Immerhin, immerhin »

Anna Prohaska, soprano

Collegium 1704

Direction Vaclav Luks

Disque : Accent ACC 24347 (2018)

7h55 : Propos sur Bach : 35 « Désillusions à Leipzig »

à réécouter émission Propos sur Bach Episode 35 : Désillusions à Leipzig

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Partita sur le Choral « O Gott du frommer Gott » BWV 767

Kei Koito, orgue

Orgue Schnitger de la Martinikerk de Groningen (Pays-bas)

Disque : Claves 50-1314 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 182 « Himmelskönig, sei willkommen »

Sinfonia instrumentale

Orchestre de la Fondation Bach de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Volume 1 de l’intégrale en cours

Disque : J-S Bach Stiftung A 909 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 182 « Himmelskönig, sei willkommen »

Choeur introductif

Chœur et Orchestre de la Fondation Bach de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Volume 1 de l’intégrale en cours

Disque : J-S Bach Stiftung A 909 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 182 « Himmelskönig, sei willkommen »

Choral « Jesu deine Passion »

Chœur et Orchestre de la Fondation Bach de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Volume 1 de l’intégrale en cours

Disque : J-S Bach Stiftung A 909 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 182 « Himmelskönig, sei willkommen »

Chœur final « So lasset uns gehen in Salem der Freuden »

Choeur et Orchestre de la Fondation Bach de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Volume 1 de l’intégrale en cours

Disque : J-S Bach Stiftung A 909 (2011)

8h55 : Propos sur Bach : 36. « Compositeur de la chapelle royale de la cour de Saxe (1736) »

Le Cabinet des curiosités :

Concert en confinement consacré à J-S Bach « Bach revisited », interprété par Johanna Goodale au piano.