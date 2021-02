Le Bach du dimanche 07 février 2021

Au programme de cette 151e émission : le nouveau CD Bach du Ricercar Consort de Philippe Pierlot « Soli Deo Gloria » (Mirare) ; les Variations Goldberg par l’accordéoniste allemand Denis Patković avec les interpolations du compositeur finlandais Jukka Tiensuu ; et Bach-Chopin avec Piotr Anderszewski

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH / Leopold STOKOWSKI

Prélude en si mineur BWV 869

Arrangement pour orchestre

Orchestre symphonique de Bournemouth

Direction : José Serebrier

Disque : Naxos 8.572050 (2009)

Jean-Sébastien BACH / Leopold STOKOWSKI

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565

_Arrangement pour orchestr_e

Orchestre de Philadelphie

Direction : Wolfgang Sawallisch

Enregistrement de mars 1995

Disque : EMI 5555922 (1996)

Jean-Sébastien BACH

Prélude en mi majeur BWV 878

(Clavier bien tempéré Livre II)

Piotr Anderszewski, piano

Disque : Warner Classics 0190295118754 (2021)

Frédéric CHOPIN

Mazurka n° 41 en ut# mineur op. 63 n° 3

Piotr Anderszewski, piano

Disque : Virgin 5456192 (2003)

Jean-Sébastien BACH

Fugue en sol# mineur BWV 887

(Clavier bien tempéré Livre II)

Piotr Anderszewski, piano

Disque : Warner Classics 0190295118754 (2021)

Frédéric CHOPIN

Mazurka n° 40 en fa mineur op. 63 n° 2

Piotr Anderszewski, piano

Disque : Virgin 5456192 (2003)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue en fa mineur BWV 881

(Clavier bien tempéré Livre II)

Piotr Anderszewski, piano

Disque : Warner Classics 0190295118754 (2021)

Jean-Sébastien BACH / Jukka TIENSUU

Variations Goldberg BWV 988 et Erz (2006)

Variations 1, 2 et 3

Erz n° 1 Trick

Variations 4 et 5

Erz n° 2 Heat

Variations 6, 7 et 8

Erz n° 3 Desire

Denis Patković, accordéon

Disque : dp classics (2015)

7h55 : Propos sur Bach : N comme Numérologie

à réécouter AUDIO 5 min émission Propos sur Bach N comme Numérologie

8h : La Cantate du jour : BWV 83

à réécouter émission La Cantate La Cantate BWV 83 « Erfreute Zeit im neuen Bunde »

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Choral « Allein Gott in der Ho’h sei Her » BWV 715

Bernard Foccroulle, orgue

Orgue Thomas du Temple du Bouclier à Strasbourg

Disque : Mirare MIR490D (2021)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 76 « Die Himmelerzählen die EhreGottes »

1.Chœur « Die Himmelerzählen die EhreGottes »

2.Arioso de ténor « So lässtsich Gott nichtunbezueget !

3.Air de soprano « HörtihrVölkerGottesStimme »

4.Récitatif de basse « Wer aber hört »

5.Air de basse « Fahrhin, abgöttlischeZunft ! »

6.Récitatif d’alto « Du hast uns, Herr, von allenStrassen »

7.Choral « Es wolluns Gott genädig sein »

Maria Keohane, soprano

Carlos Mena, contre-ténor

Julian Prégardien, ténor

Mathias Vieweg, basse

Collegium Vocale de Gand

Ricercar Consort

Direction : Philippe Pierlot

Disque : Mirare MIR490D (2021)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 76 « Die Himmelerzählen die EhreGottes »

8.Sinfonia

9.Récitatif de basse « Gottsegnenoch die treueSchar »

10.Air de ténor « Hasse nur, hassemichrecht »

11.Récitatif d’alto « IchfühleschonimGeist »

12.Air d’alto « Liebt, ihr Christen, in der Tat ! »

13.Récitatif de tenor « So soll die Christenheit »

14.Choral « Es danke, Gott, und lobe dich »

Maria Keohane, soprano

Carlos Mena, contre-ténor

Julian Prégardien, ténor

Mathias Vieweg, basse

Collegium Vocale de Gand

Ricercar Consort

Direction : Philippe Pierlot

Disque : Mirare MIR490D (2021)

Nouveautés discographiques :

Philippe Pierlot, « Soli deo Gloria » (Cantates BWV 21 et BWV 76), avec le Ricercar Consort, le Collegium Vocale Gent et Bernard Foccroulle (nouveauté du label Mirare)

, © Mirare

Cabinet des curiosités :

La Petite fugue en sol mineur de Bach dans l’orchestration de Stokowski présentée par Leonard Bernstein (1969) :