Le Bach du dimanche 07 avril 2019

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Cantate BWV 207a « Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten » émission La Cantate Cantate BWV 207a « Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten »

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre II)

Prélude et Fugue n° 5 en ré majeur BWV 874

Céline Frisch, clavecin

Disque : Alpha 257923 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre II)

Prélude n° 9 en mi majeur BWV 878

Céline Frisch, clavecin

Disque : Alpha 257923 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre II)

Prélude et Fugue n° 14 en fa dièse mineur BWV 883

Céline Frisch, clavecin

Disque : Alpha 257923 (2019)

Le propos

Propos sur Bach de Georges Duhamel 1/4 (1949) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Georges Duhamel 1/4 (1949)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (1ère partie)

N° 1 Chœur introductif : « Kommt ihr Töchter helft mir klagen »

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (1ère partie)

N° 2 Récit évangélique (+ Jesus) : « Da Jesus diese Rede vollendet hatte »

N° 3 Choral : « Herzliebster Jesus, was hast du verbrochen »

N° 5 Récitatif accompagné d’alto : « Du lieber Heiland du »

N° 6 Air d’alto : « Buss’ und Reu »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Sophie Harmsen, contralto

Christian Immler, (Jésus) basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (1ère partie)

N° 11 Récit évangélique (+ Jésus et Judas) : « Er antwortete und sprach »

N° 12 Récitatif du soprano : « Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt »

N° 13 Air de soprano : « Ich will dir mein Herze schenken »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Hannah Morrison, soprano

Christian Immler, (Jésus) basse

Peter Harvey, (Judas) basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (1ère partie)

N° 18 Récit évangélique (+ Jésus) : « Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe »

N° 19 Récitatif du ténor et Choral : « O Schmerz ! »

N° 20 Air de ténor avec chœur : « Ich will bei meinem Jesu wachen »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Christian Immler, (Jésus) basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (1ère partie)

N° 26 Récit évangélique (+ Jésus) : « Und er kam und fand sie aber schlafend »

N° 27 Duo soprano + alto et chœur : « So ist mein Jesus nun gefangen »

N° 29 Choral terminal « O Mensch, bewein dein Stünde groB »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Hannah Morrison, soprano

Sophie Harmsen, contralto

Christian Immler, (Jésus) basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

N° 34 Récitatif du ténor : « Mein Jesus schweigt »

N° 35 Air de ténor : « Geduld ! »

N° 36 Récit évangélique (+ Jésus + Le Grand Prêtre + Chœur) : « Und der Hohepriester antwortete »

N° 37 Choral « Wer hat dich so geschlagen »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Christian Immler, (Jésus) basse

Peter Harvey, (Grand Prêtre) basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Nouveauté discographique

Le Deuxième Livre du Clavier bien tempéré par la claveciniste française Céline Frisch (label Alpha)

Annonces de concerts

L’Ensemble Les Surprises sous la direction de Louis-Noël Bestion de Camboulas dans la Cantate « Aus tiefer Not schrei ich zu dir » BWV 38, au Collège des Bernardins à Paris, le 11 avril, à 20h30.

Récital d’orgue de Benjamin Alard au Temple du Foyer de l’Âme (Paris, 11e arrondissement), pour le lancement de la parution du volume 2 de son intégrale de l’œuvre d’orgue (Harmonia Munid), le 13 avril, à 12h30.

En prélude au Festival de Musique « Aigues-Vives en Musique » qui fête cette année son 10e anniversaire du 9 au 18 août à Aigues-Vives dans le Gard, la violoniste Judith Ingolfsson donne un récital Bach (notamment avec la Chaconne), le 13 avril, à 18h, au Temple d’Aigues-Vives.

