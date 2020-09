Le Bach du dimanche 06 septembre 2020

Au programme de cette 129e émission : le claveciniste irano-américain Mahan Esfahani ; Stephen Kovacevich au Festival Piano aux Jacobins (Toulouse, 8 sept.) ; la soprano autrichienne Anna Prohaska dans « Bach Redemption » avec la Lautten Compagney de Wolfgang Katschner (nouveauté alpha, juin 2020)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Toccata en mi mineur BWV 914

Mahan Esfahani, clavecin

Disque : Hyperion CDA 68244 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Toccata en sol mineur BWV 915

Mahan Esfahani, clavecin

Disque : Hyperion CDA 68244 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 4 en ré majeur BWV 828

Mouvement 2 : Allemande

Stephen Kovacevich, piano

Disque : ONYX 4035 (2008)

Johannes BRAHMS

Intermezzo en si mineur op. 119 n° 1

Stephen Kovacevich, piano

Disque : Philips 456880-2 (1999)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 4 en ré majeur BWV 828

Mouvement 4 : Sarabande

Stephen Kovacevich, piano

Disque : ONYX 4035 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Fugue en sol mineur BWV 542

Pierre Méa, orgue

Grandes orgues Guillemin (1982) de l’église Sainte-Croix d’Aubusson (Creuse, France)

Enregistré en juillet 1998

Disque : Ad Vitam Records AV 130815 (2013)

Jean-Sébastien BACH

Fugue en ré mineur BWV 539

Pierre Méa, orgue

Grandes orgues Guillemin (1982) de l’église Sainte-Croix d’Aubusson (Creuse, France)

Enregistré en juillet 1998

Disque : Ad Vitam Records AV 130815 (2013)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n° 2 en la mineur BWV 807

Prélude

Anthony Romaniuk, piano Fender-Rhodes

Disque : Alpha 631 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : Lettre B comme Badinerie

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 57 « Selig ist der Mann »

Air de soprano « Ich ende behende mein irdisches Leben »

Anna Prohaska, soprano

Birgit Schnurpfeil, violon

Lautten Compagney

Direction Wolfgang Katschner

Disque : Alpha 447338 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 202 « Weichet nur, betrübte Schatten »

Air de soprano « Weichet nur, betrübte Schatten »

Anna Prohaska, soprano

Elisabeth Grümmer, hautbois

Lautten Compagney

Direction Wolfgang Katschner

Disque : Alpha 447338 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 150 « Nach dir, Herr, verlanget mich”

Choeur n° 2 « Nach dir, Herr, verlanget mich”

Anna Prohaska, soprano

Susanne Langner, contralto

Christian Pohler, ténor

Karsten Müller, basse

Lautten Compagney

Direction Wolfgang Katschner

Disque : Alpha 447338 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 150 « Nach dir, Herr, verlanget mich”

Choeur n° 7 « Meine Tage in dem Leide"

Anna Prohaska, soprano

Susanne Langner, contralto

Christian Pohler, ténor

Karsten Müller, basse

Lautten Compagney

Direction Wolfgang Katschner

Disque : Alpha 447338 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 115 « Mache dich, mein Geist »

Air de soprano « Bete aber auch dabei »

Arrangement libre

Anna Prohaska, soprano

Carola Elssner, saxophone

Peter A Bauer, percussions

Lautten Compagney

Direction Wolfgang Katschner

Disque : Alpha 709395 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 1 en fa majeur BWV 1046

Mouvement 2 : Adagio

Karl Mayrhofer, hautbois

Jan Tomasow, violon piccolo

Anton Heiller, clavecin

Orchestre de chambre de l’Opéra d’Etat de Vienne

Direction Felix Prohaska

Disque : Artemis Records 69967-51244-2 7/2 (2003)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 78 « Jesu der du meine Seele »

Duo soprano et contralto « Wir eilen mit schwachen »

Teresa Stich-Randall, soprano

Dagmar Hermann, contralto

Anton Heiller, orgue

Barockensemble et Orchestre de l’Opéra d’Etat de Vienne

Direction Felix Prohaska

Enregistré à Vienne en mai 1954

Disque : Amadeo AVRS 6003

Jean-Sébastien BACH

Badinerie

Kora Jazz Band

Abdoulaye Diabate, piano

Yakouba Sissokho, Kora (harpe luth)

Moussa Sissokho, percussions

Disque : Celluloid 006644 (2014)

Nouveauté discographique :

Le CD " Bach Redemption ", interprété par Anna Prohaska (soprano), Lautten Compagney, sous la direction de Wolfgang Katschner Parution sur le Label Alpha en juin 2020, enregistré juste après le confinement lié au Corona-Virus, au mois de juin 2020 à la Christuskirche de Berlin.

Annonce de concerts :

Le dimanche 6 septembre auFestival de Köthen (Allemagne) :

Benjamin Alard (clavicorde/orgue/clavecin) sera en concert avecRomina Lischka (viole de gambe)

Programme : Bach : Trois sonates pour orgue et viole de gambe (BWV 1027-1029)

41e édition du Festival "Pianos aux Jacobins" à Toulouse, du 8 au 27 septembre

Avec le récital le 8 septembre à 20h de Stephen Kovacevich, au Cloître des Jacobins.

Programme : La Partita n° 4 en ré majeur de Bach, la Ballade n° 4 en si mineur de Brahms op. 10 et la Sonate n° 23 en si bémol majeur D960 de Schubert.

Cabinet des curiosités :

Le claveciniste irano-américain Mahan Esfahani présente les "Toccatas" de Bach (Hyperion, 2019)