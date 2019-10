Le Bach du dimanche 06 octobre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Air « Erbarme dich »

Arrangement pour mezzo-soprano, violon et orgue d’Yves Rechsteiner

Monique Simon, mezzo-soprano

Amandine Beyer, violon

Yves Rechsteiner, orgue

Orgue Ladegast (1871) de la cathédrale de Schwerin

Disque : Alpha 059 (2003)

Franz Liszt

Prélude et fugue sur le nom de Bach S. 673

Yves Rechsteiner, orgue

Orgue Ladegast (1871) de la cathédrale de Schwerin

Disque : Alpha 059 (2003)

Felix Mendelssohn

Prélude pour orgue en ré mineur

Jean-Baptiste Robin, orgue

Orgue de la Petrikirche de Freiberg

Disque : Triton TRI331130 (2016)

Felix Mendelssohn

Symphonie-Kantate en si bémol majeur op. 52 « Lobgesang »

Choral « Nun danket alle Gott » (chœur)

Chœur de chambre de Stuttgart

Philharmonie de Chambre de Breme

Direction Frieder Bernius

Disque : CARUS 83.213 (2008)

Felix Mendelssohn

Cantate « Verleih uns Frieden gnädiglich » pour chœur mixte à 4 voix, bois, cordes et orgue

Chœur Accentus

Ensemble orchestral de Paris

Direction Laurence Equilbey

Disque : Naïve V5265 (2011)

Johannes Brahms

Ein Deutsches Requiem op. 45

Chœur n° 7 « Selig sind die Toten »

Chœur Bach de Munich

Orchestre Philharmonique de Munich

Direction Sergiu Celibidache

Enregistré le 2 juillet 1981 à la Lukaskirche de Munich

Disque : Warner Classics 0190295581541/46 (1999)

7h55 : Propos sur Bach : 6. L’installation à Lünebourg (1700-1702)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Mvt. 2 Andante

Paul Badura-Skoda, piano

Enregistré en juin 1957 au Konzerthaus de Vienne

Disque : Deutsche Grammophon 4798074 (1959, réédition en 2017)

Jean-Sébastien Bach

Toccata en ut mineur BWV 911

Paul Badura-Skoda, piano

Enregistré en juin 1957 au Konzerthaus de Vienne

Disque : Deutsche Grammophon 4798074 (1959, réédition en 2017)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 1 en si bémol majeur BWV 825

Allemande

Paul Badura-Skoda, piano

Album : Hommage à Dinu Lipatti

Disque : TRANSART TR170 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 211 « Schweigt stille plaudert nicht »

Air de Lieschen « Ei Wie schmeckt der Kaffee süsse »

Hana Blazikova, soprano

Anna Besson, traverso

Olivier Fortin, clavecin

Ensembles Masques

Direction Olivier Fortin

Disque : ALPHA 334502 (2019)

Nicolas Bernier

Cantate « Le Caffé »

Air n° 3 « Favorable liqueur »

Hana Blazikova, soprano

Anna Besson, traverso

Olivier Fortin, clavecin

Ensembles Masques

Direction Olivier Fortin

Disque : ALPHA 334502 (2019)

Nicolas Bernier

Cantate « Le Caffé »

Air n° 7 « Ô toi liqueur que j’aime »

Hana Blazikova, soprano

Anna Besson, traverso

Olivier Fortin, clavecin

Ensembles Masques

Direction Olivier Fortin

Disque : ALPHA 334502 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 211 « Schweigt stille plaudert nicht »

Trio final « Die Katze lässt das Mausen nicht »

Hana Blazikova, soprano

Reinoud van Mechelen, ténor

Lisandro Abadie, basse

Anna Besson, traverso

Olivier Fortin, clavecin

Ensembles Masques

Direction Olivier Fortin

Disque : ALPHA 334502 (2019)

Nouveautés discographiques :

« La Route du café » par l’ensemble Masques, clavecin et direction : Nicolas Fortin,

Avec la soprano Hana Blazikova et la flûtiste Anna Besson

Label Alpha (Ditrib Outthere)

Annonces concerts :

Théâtre des Champs-Elysées, dimanche 6 octobre, à 11h :

Le Concerto Köln et le violoniste Jesus Merino (direction), dans un programme Bach (Concerto, Suite et Ouverture n° 1) et Geminiani (Concerto « La Follia »).

AuTemple du Foyer de l’âme, à Paris (75011), le dimanche 06 octobre à 17h30 :

Reprise du cycle de cantates avec la Cantate BWV 107 « Was willst du dich betrüben », coordination artistique Itay Jedlin.

Dans le cadre de la 24e édition du Festival Toulouse les orgues (01 au 13/10) , à la Cathédrale Saint Etienne le mardi 8 octobre à 12h30 :

Récital de Kumi Choi « Bach et le romantisme allemand » (programme Bach, Böhm, Mendelssohn, Schumann et Rheinberger)

Dans le cadre de la 10e édition du Festival Bach à Toul, Collégiale Saint-Gengoult le samedi 12 octobre à 20h30 :

Grand concert de clôture, autour de L'Art de la fugue avec Philippe Portejoie, International Sax Quartet et Pascal Vigneron

Conseil de lecture :

Paul Badura-Skoda

(Traduction de Marc Vignal)

L’Art de jouer Bach au clavier

Paris, Buchet / Chastel (1999)

, © Buchet Chastel

Le cabinet des curiosités :

Jackson 5 and Bach : a funky way ! "I Want You Bach" by The Piano Guys....