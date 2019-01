Le Bach du dimanche 06 janvier 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Cantate BWV 65 « Sie werden aus Saba alle kommen » émission La Cantate Cantate BWV 65 « Sie werden aus Saba alle kommen »

Jean-Sébastien Bach

Passacaille et Fugue en ut mineur BWV 582

Loïc Georgeault, orgue

Orgue Jean-François Dupont de l’Abbaye Sainte-Anne de Kergonan (2016)

Disque : IRT&Musique (Angers) AM/CD 107/31801 (2018)

Jean-Sébastien Bach / Ottorino Respighi

Passacaille et Fugue en ut mineur BWV 582

Transcription pour orchestre

Orchestre Symphonique de Québec, Yoav Talmi (dir.)

Disque : ATMA Classique ACD2 2570 (2008)

Jean-Sébastien Bach / William Walton

The Wise Virgins / Les Vierges sages

N° 4 Ah how ephemeral

Orchestre Symphonique de Québec, Yoav Talmi (dir.)

Disque : ATMA Classique ACD2 2570 (2008)

Le propos

Propos sur Bach de Emil Cioran (1995) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Emil Cioran (1995)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

Mouvement 1 : Allegro

Diana Baroni, flûte traversière

Claire Cachia, violon

Céline Frisch, clavecin

Café Zimmermann

Disque : Alpha 013 (2001)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur BWV 1048

Allegro / Adagio / Allegro

Café Zimmermann

Pablo Valetti, violon et konzertmeister

Céline Frisch, clavecin

Enregistré à l’Arsenal en juin 2003

Disque : Alpha 048 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en la mineur BWV 1065

Allegro / Adagio / Allegro

Café Zimmermann

Anna Fontana, Dirk Boerner, Constance Boerner, Céline Frisch, clavecins

Disque : ALPHA 181 (2004)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en mi majeur BWV 1053

Arrangement et transposition en ré majeur pour hautbois d’amour

Mvt. 2 Siciliano

Patrick Beaugiraud, hautbois d’amour

Café Zimmermann

Disque : ALPHA 071 (2004)

Carl Philip Emmanuel Bach

Concerto en la majeur pour violoncelle Wq 172

Mvt. 2 Largo

Petr Skalka, violoncelle

Café Zimmermann

Disque : ALPHA 107 (2006)

Carl Philip Emanuel Bach

Sonatina en ré mineur Wq 104

Mvt. 2 Allegro ma non troppo

Café Zimmermann

Disque : ALPHA 118476 (2016)

Nouveauté discographique

Disque d'orgue de Florence Rousseau et Loïc Georgeault "Musique pour orgue allemande : Bach, Böhm, Bruhns, Buttestt, Buxtehude, Walther, Weckmann" l'orgue Jean-François Dupont de l’Abbaye Sainte-Anne de Kergonan (2016) (label: IRT&Musique (Angers) AM/CD 107/31801)

Actualité

Le coffret de 16 CD pour les 20 ans du Café Zimmermann (label : Alpha)

Pour fêter ses 20 ans l'ensemble Café Zimmermann sera en concert :

mercredi 06 févier à 19h30 à la Cathédrale Sainte Réparate de Nice

jeudi 07 février à 20h au Grand Théâtre de Provence de Aix en Provence

