Le Bach du dimanche 05 septembre 2021

On ouvre la 5e saison avec une nouvelle rubrique : « Bach avec mention » ; deux nouveautés discographiques avec le violoncelliste Julius Berger et la flûtiste Dorothee Oberlinger ; et un hommage au chef d’orchestre et de chœur suisse Michel Corboz qui s’est éteint le 2 septembre à l’âge de 87 ans.

Colonne de la fontaine des Girondins de Bordeaux (détail), © Corinne Schneider