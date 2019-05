Le Bach du dimanche 05 mai 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 5 en ut mineur BWV 1011 : Sarabande

Pierre Fournier, violoncelle

Enregistrement de 1961

Disque : Archiv Producktion 002894836385 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007 : Prélude / Allemande

Pierre Fournier, violoncelle

Enregistrement de 1961

Disque : Archiv Producktion 002894836385 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 2 en ré mineur BWV 1008 : Prélude / Allemande Pierre Fournier, violoncelle

Enregistrement de 1961

Disque : Archiv Producktion 002894836385 (2019)

Jean-Sébastien BACH / Ferruccio BUSONI

Fantaisie chromatique et fugue BWV 903

Arrangement pour violoncelle et piano

Lucia Swarts, violoncelle

Leo van Doeselaar, piano

Disque : Challenge Classics (2007)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et piano n° 3 en mi majeur BWV 1016 : Mvt. 3 Adagio ma non tanto

Renaud Capuçon, violon

David Fray, piano

Disque : Warner Classics 0190295505783 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et piano n° 5 en fa mineur BWV 1018 : Mvt. 1 Largo, Mvt. 2 Allegro, Mvt. 3 Adagio, Mvt. 4 Vivace

Renaud Capuçon, violon

David Fray, piano

Disque : Warner Classics 0190295505783 (2019)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue : Contrepoints I et IX

Les inAttendus : Marianne Muller, viole de gambe ; Vincent Lhermet, accordéon ; Alice Piérot, violon baroque

Enregistrement non commercialisé

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988 : Variation n° 25

Janne Rättyä, accordéon

Disque : Ondine ODE 1209-2 (2012)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988 : Variations n° 15 et 16

Janne Rättyä, accordéon

Disque : Ondine ODE 1209-2 (2012)

Jean-Sébastien BACH / Ferruccio BUSONI

Choral « Ich rufe zu Dir, Herr Jesu Christ” BWV 639

Yvonne Lefébure, piano

Enregistré à Paris en 1955-1956

Disque : EMI 5694732 (1996)

Jean-Sébastien BACH

Choral « Ich rufe zu Dir, Herr Jesu Christ” BWV 639

Ensemble Contraste : Arnaud Thorette, violon ; Maria Mosconi, alto ; Antoine Pierlot, violoncelle

Disque : La Dolce Volta LDV004 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Choral « Ich rufe zu Dir, Herr Jesu Christ” BWV 639

Ensemble Contraste ; Raphaël Imbert, saxophone

Album : Miroir(s)

Disque : Naïve V 5339 (2012)

Jean-Sébastien BACH

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 - Arrangement pour orchestre de Jazz

David Matthews & Manhattan Jazz Orchestra

Album : Bach to Bach

Disque : Milestone MCD-9312-2 (2001)

Renaud Capuçon et David Fray, Sonates pour violon et piano, label Warner Classics (29 mars)

Pierre Fournier, Suites pour violoncelle seul (1961), réédition du label Archiv Produktion (8 mars)

Intégrale des cantates, Temple du Foyer de l’Âme, Paris (11e arrondissement) : Cantate « Er rufet seinen Schaffen mit Namen » BWV 175, coordination artistique Itay Jedlin, dimanche 5 mai à 17h30 / site internet : www.lescantates.org

L’Art de la Fugue, arrangement pour accordéon, viole de gambe et violon par Les InAttendus, dimanche 5 mai, à 11 heures, à La Courroie, Entraigues-sur-la-Sorgue (84).

Concert d’orgue d’Eric Lebrun, le 12 Mai à l'Orgue de la Basilique Sainte Trinité de Cherbourg avec au programme : Toccata et Fugue en ré mineur, Choral Liebster Jesu (Chorals Kirnberger), Concerto en sol majeur, Prélude et Fugue en mi mineur, Choral Herr Gott nun schleuss (Cantique de Siméon), Choral Allein Gott (Leipzig), Prélude et Fugue en sol majeur.

Concerto pour clavier en Ré Majeur BWV 1054, arrangement pour accordéon par Vincent Lhermet, l'Orchestre d'Auvergne à Vic le Comte (63), le 17 mai : http://www.orchestre-auvergne.com/concert/saison-2018-2019/66-lions-club-cournon-rives-dallier

