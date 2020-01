Le Bach du dimanche 05 janvier 2020

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Chœur « Jauchzet frohlocket » (1ère partie)

Arrangement jazz de Bill Dobbins

King’s Singers

WDR Big Band Cologne

Direction Bill Dobbins

Enregistré à la Philharmonie de Cologne le 30 novembre 2009

Disque : Signum SIGCD215 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Air de basse « Erleucht auch meine finstre Sinnen » (5e partie)

Arrangement jazz de Bill Dobbins

Stephen Connolly, basse

King’s Singers

WDR Big Band Cologne

Direction Bill Dobbins

Enregistré à la Philharmonie de Cologne le 30 novembre 2009

Disque : Signum SIGCD215 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Choral « Seid froh dieweil » (3e partie)

Arrangement jazz de Bill Dobbins

King’s Singers

WDR Big Band Cologne

Direction Bill Dobbins

Enregistré à la Philharmonie de Cologne le 30 novembre 2009

Disque : Signum SIGCD215 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 5 en sol majeur BWV 829

Praeambulum

The Swingle Singers

Disque : Philips 826948-2 (1986)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 5 en sol majeur BWV 829

Allemande et Courante

Anne Queffélec, piano

Enregistrement de décembre 1975

Disque : Erato STU 71102 (2019)

Jean-Sébastien Bach / György Kurtag

Cantate BWV 106 « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit »

Sonatina instrumental transcrite pour piano à 4 mains

Gaspard Dehaene, piano

Anne Queffélec, piano

Festival International de La Roque d’Anthéron 2011

Disque : Mirare MIR 149 (2011)

Henri Dutilleux

Au gré des ondes pour piano

N° 5 Hommage à Bach

Anne Queffélec, piano

Enregistrement de février 1996

Disque : Erato 7592332 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Suite n° 3 en ut majeur BWV 1009

Gigue

The Swingle Singers

Disque : Philips 826948-2 (1986)

Jean-Sébastien Bach

Suite française n° 5 en sol majeur BWV 816

Gigue

John Williams, guitare

Peter Hurford, orgue

Disque : Sony Classical 88843092942-32 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Suite française n° 6 en mi majeur BWV 817

Gigue

Mika Väyrynen, accordéon

Disque : Alba Records ABCD 361 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur BWV 1007

Tobie Miller, vielle à roue

Disque : Raumklang RK63405D (2018)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 2 en ré mineur BWV 1008

Tobie Miller, vielle à roue

Disque : Raumklang RK63405D (2018)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 3 en mi majeur BWV 1006

Gigue

Tommy Reilly, harmonica

Disque : Chandos CHAN 20143 (2019)

7h55 : Propos sur Bach : 17. Une première floraison de cantates

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 65 « Sie werden aus Saba alle kommen »

Chœur introductif

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics CC72230 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 65 « Sie werden aus Saba alle kommen »

Air de ténor « Nimm mich dir zu eigen hin »

Jörg Dürmüller, ténor

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics CC72230 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 123 « Liebster Immanuel Herzog der Frommen »

Air de ténor « Auch die harte Kreuzesreise »

Jörg Dürmüller, ténor

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics CC72230 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 123 « Liebster Immanuel Herzog der Frommen »

Chœur introductif

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics CC72230 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Invention n° 11 en sol mineur BWV 782

The Swingle Singers

Disque : Virgin Classics (1994)

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie sur le Choral « Jesu meine Freund » BWV 713

Kei Koito, orgue

Orgue Schnitger de la Martinikerk de Groningen (Pays-Bas)

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 19075915582 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude de Choral « Nun freut euch, lieben Christen, gemein » BWV 734

Marie-Ange Leurent, orgue

Orgue Yves Fossaert de l’église Saint-Sévère de Bourron-Marlotte

Volume 5 de l’intégrale

Disque : Monthabor 250034 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en ut dièse majeur BWV 848

The Swingle Singers

Disque : Philips 542553-2 (1968)

Annonce concerts :

Mardi 7 janvier à 20h30 à laPhilharmonie de Paris (Grande Salle Boulez) :

Récital Andràs Chiff, piano

Programme Bach : Concerto italien en fa majeur BWV 971Ouverture à la française BWV 831 & Variations Goldberg

Le cabinet de curiosités :