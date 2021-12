Le Bach du dimanche 05 décembre 2021

Au programme de cette 185e émission : zoom sur le pianiste hongrois Andras Schiff à l’occasion de sa venue à Paris pour les 2 livres du Clavier bien tempéré (Théâtre des Champs Elysées, 9 déc. et Philharmonie de Paris, 18 déc.) puis découverte du nouveau CD de Mario Brunello au violoncelle piccolo

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

, © -

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Clavier bien tempéré (Livre 1)

Prélude et fugue en sol mineur BWV 861

Andras Schiff, piano

Premier enregistrement : Decca 1984

Disque : ECM (2012)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur BWV 903

Andras Schiff, piano

Disque : DECCA (1983)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavier n° 3 en mi majeur BWV 1016

N° 1 Adagio

Andras Schiff, piano

Yuuko Shiokawa, violon

Disque : ECM 2510 (2017)

Master classe : Partita n°2 en ut mineur BWV 826

Capriccio

Andras Schiff, maître

Andres Carciente, élève

International Musicians’ Seminar, Prussia Cove (Prussia Cove, Grande Bretagne)

Source : DVD Masterclass Media Foundation (2007)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 2 en ut mineur BWV 826

Rondeau et Capriccio

Andras Schiff, piano

Disque : ECM 2001/2 (2009)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier en ré majeur BWV 1054

N° 2 Adagio e piano sempre

Andras Schiff, piano

Orchestre de Chambre d’Europe

Disque : DECCA 425676-2 (1990)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier en fa mineur BWV 1056

N° 2 Largo et N° 3 Presto

Andras Schiff, piano

Orchestre de Chambre d’Europe

Disque : DECCA 425676-2 (1990)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour deux claviers en ut majeur BWV 1061

N° 3 Fugue

Andras Schiff, piano

Peter Serkin, piano

Camerata de Berne

Direction Thomas Furi

Disque : DECCA 455761-2 (1997)

7h55 : Bach avec Mention : 13. Des Menuets à la vielle à roue par Tobie Miller (2018)

À lire aussi émission Bach avec mention 13. Des Menuets à la vielle à roue par Tobie Miller (2018)

8h : La Cantate du jour : Cantate BWV 134a

À lire aussi émission La Cantate Cantate BWV 134a « Die Zeit, die Tag und Jahre macht »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 2 en la majeur BWV 1015

(Arrangement pour violoncelle piccolo et basse continue)

Mouvement 3. Andante un poco

Mario Brunello, violoncelle piccolo

Roberto Loreggian, clavecin

Francesco Galligioni, violoncelle et viole de gambe

Disque : Arcana A490 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 5 en fa mineur BWV 1018

(Arrangement pour violoncelle piccolo et basse continue)

Allegro – Adagio – Vivace

Mario Brunello, violoncelle piccolo

Roberto Loreggian, orgue positif

Francesco Galligioni, violoncelle et viole de gambe

Disque : Arcana A490 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sinfonia de la Cantate BWV 29 « Wir danken dir Gott wir danken dir »

(Arrangement pour orgue de Marcel Dupré)

Olivier Latry, orgue

Grand orgue de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Disque : Deutsche Grammophon 002894748162 (2004)

Nouveauté discographique :

Mario Brunello (violoncelle piccolo), interprète les " Six Sonates pour violon et clavecin obligé " de Bach, avec Roberto Loreggian (clavecin et orgue positif) et Francesco Galligioni (violoncelle et viole de gambe).

Une nouveauté du label Arcana (paru le 10 septembre dernier)

, © .

Annonces de concerts :

Le dimanche 5 décembre à 16h, dans le cadre des 10 ans du label La Dolce Volta à la Salle Gaveau (Paris) : Concert d’Olivier Latry sur un orgue mobile « Gulliver » conçu par Henri-Franck Beaupérin (orgue modulaire assisté par ordinateur), dans un programme Bach, Liszt, Widor.

À lire aussi événement Festival La Dolce Volta - samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021

Festival Bach à Montréal : le 5 décembre à 15h30, Basilique de l’Oratoire St Joseph du Mont Royal (Montréal) « Bach et Haendel, un duel imaginaire » concert d’orgue de Vincent Boucher, avec la Schola de l’Oratoire sous la direction d’Adam Wills Begley

Le mercredi 8 décembre à 20h au Conservatoire de Montpellier, Cité des Arts (Auditorium Edgar Varèse) « Bach et la Messe en si mineur » par l’Ensemble Arianna, Département de musique ancienne du CRR de Montpellier, étudiants des classes de chant, direction Marie-Paule Nounou.

, © -

Sir Andràs Schiff interprètera « Le Clavier bien Tempéré » de Bach au Théâtre des Champs Elysées le 9 décembre (Livre I), et à la Philharmonie de Paris le 18 décembre (Livre II)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jeudi 9 décembre et vendredi 10 décembre à 20h30 à la Seine musicale : « Oratorio de Noël » par L’Insula Orchestra et Accentus sous la direction de Laurence Equilbey (Solistes : Nùria Rial, soprano / Kristina Hammarström, alto / Julian Prégardien, ténor / Samuel Hasselhorn, baryton)

Samedi 11 décembre à 20h30, « Noël festif avec Bach » par le Concert de L’Hostel Dieu sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, au Centre musical international Jean-Sébastien Bach, à la Collégiale de Saint-Donat (Drôme).

Cabinet de curiosités :

Cabinet de curiosités :

Prélude de la " Partita en Mi majeur " de Bach, par Tobie Miller à la vielle à roue