Le Bach du dimanche 04 octobre 2020

Au programme de cette 133e émission : « L’Art de la fugue » en compagnie de la pianiste russe Tatiana Nikolaïeva (récital Helsinki, 1993, label First Hand Records) ; le CD des « Suites anglaises » par le claveciniste Paolo Zanzu à gagner ; du violoncelle « da spalla » et de la viole « da braccio »…

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrepoint n° 1 (version quatuor vocal)

I Fagiolini

Direction Robert Hollingworth

Disque : CORO COR16171 (2019)

Jean-Sébastien BACH / Luciano BERIO

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrepoint n° 19 arrangé pour orchestre

Orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Direction Riccardo Chailly

Disque : DECCA 4762830

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrepoint n° 1 (version quatuor à cordes et improvisation)

Quatuor Manfred

Raphael Imbert, saxophone

Disque : ZIGZAG ZZT080101 (2008)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrepoint n° 1

Tatiana Nikolaïeva, piano

Disque : First hand Records FHR 95 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrepoint n° 7 à 4 per augmentationem et diminutionem

Tatiana Nikolaïeva, piano

Disque : First hand Records FHR 95 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Canon alla decima contrapunto alla terza

Tatiana Nikolaïeva, piano

Disque : First hand Records FHR 95 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrepoint n° 13 à 3 – Inversus

Tatiana Nikolaïeva, piano

Disque : First hand Records FHR 95 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Suite française en mi bémol majeur BWV 815

Allemande et Courante

Tatiana Nikolaïeva, piano

Enregistrement studio Radio France pour l’émission en direct « De vous à moi » (30 novembre 1988, production : Claude Hermann, traduction : Nina Aprelev)

Archive INA

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue (extrait)

Tatiana Nikolaïeva, piano

Bis d’un concert capté au Festival Radio-France et Montpellier (lundi 1er juillet 1985)

Archive INA

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Swingle Singers

Disque : Philips 542552-2 (1963)

7h55 : Propos sur Bach : Lettre C comme Contrepoint

à réécouter émission Propos sur Bach C comme Contrepoint

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Suite n° 2 en ré mineur BWV 1008

Prélude

Sergey Malov, violoncelle d’épaule

Disque : Pan Classics PC 10373 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Suite n° 2 en ré mineur BWV 1008

Gigue

Sergey Malov, violoncelle d’épaule

Disque : Pan Classics PC 10373 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Exercitium (d’après le Pedal-Exercitium BWV 598)

Emilio Moreno, viola da braccio

Disque : GLOSSA GCD920316 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n° 6 en ré mineur BWV 811

Prélude

Paolo Zanzu, clavecin

Disque : Musica Ficta 404279 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n° 6 en ré mineur BWV 811

Allemande + Courante

Paolo Zanzu, clavecin

Disque : Musica Ficta 404279 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n° 6 en ré mineur BWV 811

Gigue

Paolo Zanzu, clavecin

Disque : Musica Ficta 404279 (2020)

Nouveauté discographique :

L’Art de la Fugue BWV 1080, par Tatiana Nikolaïeva enregistrée en concert public à l’Académie Sibelius d’Helsinki le 26 avril 1993.

Première parution sous le label First Hand Records, juin 2020.

Annonce de concerts :

Le pianiste Vardan Mamikonian interprétera les Variations Goldberg à Paris, Salle Cortot, le 7 octobre à 20h30, dans le cadre des « Nuits du Piano »

Spectacle «Bach en mouvement – duo cirque et violoncelle» par Noémi Boutin (violoncelle) et Jorg Müller (artiste circassien) dans le cadre des " Classic Chill " à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, vendredi 9 octobre à 19h30.

Au programme : Jean-Sébastien Bach, Suites pour violoncelle n°1 en sol majeur, n°3 en do majeur, n°5 en do mineur

Rendez-vous Dimanche 4 octobre 17h à l'église Saint-Exupère de Toulouse, pour la reprise desCantates sans Filet,sous la direction de Michel Brun avec la Cantate BWV 82a "Ich habe genug"

Concert donnée par les organistes nantais au profit de la reconstruction des orgues de la cathédrale de Nantes. Dimanche 4 octobre à 15h30 à l'Eglise Saint Clément à Nantes, avec les Amis de l'orgue de Nantes et la Fondation du patrimoine.

Récital d'orgue "Bach à la française" donné à Dieppe par Benjamin Alard à l'église Saint-Rémy, le 9 octobre à 20h30. Au programme F. Couperin, N. de Grigny, A. raison et J.-S. Bach avec notamment la Passacaille et fugue en ut mineur BWV 582.

Cabinet des curiosités :

« Violoncello da spalla » par Sergey Malov : Bach : Cello Suite No. 6 in D major BWV 1012