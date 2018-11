Le Bach du dimanche 04 novembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720)

, © EMI Classics

Programmation musicale

Cantate BWV 194 « Höchsterwünschtes Freudenfest »

en savoir plus émission La Cantate Cantates BWV 194 « Höchsterwünschtes Freudenfest »

♫ Jean-Sébastien BACH

Missa en fa majeur BWV 233

Mvt. 2 Gloria

Gabriel Consort & Players, Paul McCreesh (dir.)

Disque : Deutsche Grammophon (1998)

(BACH333 Disque 57 plage 19)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 81 « Jesus schläft, was sol lich hoffen ? »

Air n°3 de ténor « Die schäumenden Wellen von Belials Bächen »

Peter Schreier, ténor

Münchener-Bach Orchester, Karl Richter (dir.)

Enregistré à Munich en avril 1972

Disque : Deutsche Grammophon (1972)

(BACH333 Disque 91 plage 24)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 81 « Jesus schläft, was sol lich hoffen »

Air n°3 de ténor « Die schäumenden Wellen von Belials Bächen »

Paul Agnew, ténor

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Enregistrement en live en janvier 2000

Disque : SDG 2006

(BACH333 Disque 15 plage 8)

en savoir plus émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Mauricio Kagel (1996)

♫ Mauricio KAGEL

Sankt-Bach-Passion

(Passion selon Saint Bach) pour solistes, chœur et grand orchestre

N° 17 Andantino (acte de mariage de Johann Sebastian Bach)

Anne-Sofie von Otter, mezzo-soprano

Chœur et Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart, Mauricio Kagel (dir.)

Disque : Auvidis / Montaigne MO782044 (1985)

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite en sol mineur BWV 995

Mvt. 3 Courante

Walter Gerwig, luth

Enregistrement de novembre 1949 (Hambourg)

Disque : Deutsche Grammophon (1950)

(BACH333 Disque 194 plage 11)

♫ Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue à 5 voix n° 22 en si bémol mineur BWV 867

(Clavier Bien tempéré, livre I)

Rosalyn Tureck, piano

Disque : RCA Records (1953)

(BACH 333 Disque 159 plages 16 et 17)

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Mvt. 3 Presto

Isolde Ahlgrimm, clavecin

Enregistré en octobre 1975

Disque : Universal (1976)

(BACH333 disque 161 plage 21)

♫ Jean-Sébastien BACH

Fantaisie pour orgue BWV 1128 « Wo Gott der Herr nicht bei uns hält »

Christian Schmitt, orgue

Orgue Creutzburg (1735) église St. Cyriacus à Duderstadt (Allemagne) en novembre 2017

Disque : Enregistrement de la radio allemande

(BACH333 disque 115 plage 20)

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour hautbois d’amour, cordes et continuo en ré majeur BWV 1053R

(reconstitué par Arnold Mehr, d’après le Concerto BWV 1053

Mvt. 2 Siciliano

Heinz Holliger, hautbois d’amour

Camerata Bern, Heinz Holliger (dir.)

Disque : Universal (1998)

(BACH333 Disque 172 plage 5)

♫ Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232 / Qui sedes

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Mary Cotton Savini, hautbois d’amour

Orchestre de l’Académie nationale de Sainte-Cécile, Myung-Whun Chung (dir.)

Disque : Deutsche Grammophon (1998)

(BACH333 disque 104 plage 9)

♫ Gustav MAHLER

Suite d’orchestre d’après les Suites BWV 1067 et BWV 1068 N°3 Air (BWV 1068)

Orchestre Royal du Concertgebouw, Riccardo Chailly (dir.)

Disque : DECCA (2004)

(BACH 333 CD 215 plage 25)

♫ Edward ELGAR

Fantasie et Fugue et ut mineur op. 86 (d’après BWV 537)

1. Fantasia. Poco Allegretto

2. Fugue. Allegro

Orchestre Philharmonique de Los Angeles, Esa-Pekka Salonen (dir.)

Disque : SONY (2000)

(BACH 333 CD 217 plage 217)

♫ Paul HINDEMITH

Ragtime (wohltemperiert)

(d’après la Fugue BWV 847 du Clavier bien tempéré (livre I)

Michael Guttman, violon

Philharmonia Orchestra, José Serebrier (dir.)

Disque : ASV (1995)

(BACH333 CD 218 plage 11)

Coffret BACH 333

, © Valentin Carpentier

Visitez le site (en anglais et en allemand)

Cabinet de curiosités

Documentaire en anglais - Bach, A passionate life. (Sous-titres possibles en anglais)