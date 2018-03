Le Bach du dimanche 04 mars 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Découverte discographique

Johannes Schöllhorn, Anamorphoses (à partir de L’Art de la fugue BWV 1080 de Bach), CD Printemps des Arts de Monte-Carlo, 2017

, © Printemps des Arts de Monte-Carlo

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH ou Johann Christoph BACH

Motet : « Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn » BWV Anhang 159

Pour double chœur et continuo

Ensemble Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : Ricercar RIC347 (2014)

♫ Johann Christoph BACH

Motet « Der Mensch, vom Weibe geboren »

Pour chœur mixte à cinq voix et continuo

Ensemble Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : Ricercar RIC347 (2014)

♫ Johann Michael BACH

Motet : « Sei lieber Tag willkommen »

Pour choeur à six voix et continuo

Ensemble Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : Ricercar RIC347 (2014)

♫ Johann Michael BACH

Motet : « Merk auf mein Herz »

7. Choral “Lob Her sei Gott im högsten Trohn”

Pour double choeur et continuo

Ensemble Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : Ricercar RIC347 (2014)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 1

Contrapunctus n° 2

Contrapunctus n° 3

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30308 (2014)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 4

Contrapunctus n° 5

Contrapunctus n° 6 à 4 in stylo francese

Quatuor Keller

Disque : ECM 457849-2 (2008)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 9 a 4 alla duodecima

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30308 (2014)

♫ Jean-Sébastien BACH / Johannes SCHÖLLHORN

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrepoint n° 9

Remix Ensemble Casa da Musica, Peter Rundel (dir.)

Disque : Printemps des Arts de Monte-Carlo PRI019 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH / Johannes SCHÖLLHORN

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrepoint n° 10

Remix Ensemble Casa da Musica, Peter Rundel (dir.)

Disque : Printemps des Arts de Monte-Carlo PRI019 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 10 a 4 alla decima

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30308 (2014)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Canon per augmentationem in contrario motu

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30308 (2014)

♫ Jean-Sébastien BACH / Johannes SCHÖLLHORN

L’Art de la fugue BWV 1080

Canon per augmentationem in contrario motu

Remix Ensemble Casa da Musica, Peter Rundel (dir.)

Disque : Printemps des Arts de Monte-Carlo PRI019 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Canon in hypodiapason

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Accentus Music ACC30308 (2014)

♫ Jean-Sébastien BACH / Johannes SCHÖLLHORN

L’Art de la fugue BWV 1080

Canon in Hypodiapason

Remix Ensemble Casa da Musica, Peter Rundel (dir.)

Disque : Printemps des Arts de Monte-Carlo PRI019 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrepoint n° 1 et improvisation au saxophone

Raphaël Imbert, saxophone

Quatuor Manfred

Disque Zigzag ZZT080101 (2008)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Fugue en ré mineur arrangée pour voix et accompagnement

Swingle Singers

Disque : Philips 542552-2 (1963)

Conseil de lecture

Martha Cook, L’Art de la fugue. Une méditation en musique, Paris, Fayard (2015)

, © Fayard

Sélection de concerts

Dimanche 4 mars à 12h30 :

Récital unique de Benjamin Alard, à Paris

Programme complet et Information via le site de l'artiste : benjaminalard.net

Mercredi 7 mars à 20h :

L’ensemble Vox Luminis sous la direction de Lionel Meunier à l’Auditorium du Louvre

« Une soirée chez les Bach »

Cabinet de curiosités