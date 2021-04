Le Bach du dimanche 04 avril 2021

Au programme de cette 159e émission : on fête Pâques avec la Cantate « Christ lag in Todesbanden » BWV 4 et la musique d’Andreas Hammerschmidt, Johann Pachelbel et Gottfried August Homilius ; puis l’Oratorio de Pâques BWV 249 en compagnie de notre invité : le musicologue Gilles Cantagrel.

