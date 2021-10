Le Bach du dimanche 03 octobre 2021

Au programme de cette 177e émission : les 75 ans de La Tribune des critiques de disques avec le Magnificat en compagnie d’Armand Panigel, Antoine Goléa, André Boucourechliev… (archive INA de 1972) et un reportage sur la 13e édition du Festival « Passe ton Bach d’abord » (Toulouse, 24-26 sept.)

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Magnificat en ré majeur BWV 243

Ricercar Consort

Direction Philippe Pierlot

Disque : Mirare MIR 102 (2009)

Diffusion de l'émission "La Tribune des critiques de disques", enregistrée en public au Festival de Strasbourg le 14 juin 1972

« Magnificat en ré majeur BWV 243 de Jean-Sébastien Bach »

Animé par Armand Panigel, avec André Boucourechliev, Jacques Bourgeois, José Bruyr, et Antoine Goléa

Archive INA

Jean-Sébastien BACH

Magnificat en ré majeur BWV 243

N° 10 Suscepit (chœur)

N° 11 Sicut Locutus (chœur)

N° 12 Gloria Patri (chœur)

Ensemble vocal et instrumental de Lausanne

Direction Michel Corboz

Disque : Erato 1971

+ Retrouvez la diffusion cet après-midi à 16h sur France Musique, de l'enregistrement public de " La Tribune des critiques de disques fête ses 75 ans ", enregistré le 27 septembre dernier au studio 104, avec des invités prestigieux !

Jean-Sébastien BACH

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243a

N° 12 Gloria Patri (chœur)

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

7h55 : Bach avec Mention : 5. Le Prélude pour violon BWV 1006 au piano par Rachmaninov (1942)

8h : La Cantate du jour : BWV 20 « O Ewigkeit, du Donnerwort II »

Programmation musicale, deuxième heure :

Reportage sur la treizième édition du festival «Passe ton Bach d’abord» enregistré à Toulouse, par Corinne Schneider

Interview de Michel Brun, directeur artistique du Festival

« Bach Piper’s »

Interprété par Aurélie Genestoux et Mickaël Cozien, cornemuses

(Enregistré pendant le festival, pas de références)

« Japanistan »

Interprété par Kengo Saito, rubab afghan, arrangements et composition

Jean-Jacques Lagrost, flûte shakuhachi

& Ershad Tehrani, daff et tombak

(Enregistré pendant le festival, pas de références)

« Bach Mitzvah ! »

Interprété par Camille Artichaut, clarinettes

(Enregistré pendant le festival, pas de références)

« Jazz Bach »

Interprété par par le Etienne Manchon Trio :

Etienne, manchon, piano

Rémy Gouffault, percussions

& Clément Daldosso, contrebasse

(Enregistré pendant le festival, pas de références)

« Zum wohl, Johann Sebastian ! »

Interprété par l'Ensemble La Fenice

Jean Tubéry, flûtes et direction

Audrey Marchal, soprano

(Enregistré pendant le festival, pas de références)

Antonio VIVALDI

Concerto pour flûte Il Gardellino op. 10 n° 3

Allegro / Cantabile / Allegro

Ensemble Baroque de Toulouse

Michel Brun, flûte traversière et direction

Album « Vivaldi : entre ombre et lumière » (août 2021)

Annonces de concerts :

Dans le cadre duFestival baroque de Pontoise, récital de Pierre Hantaï, le dimanche 3 octobre à 17h, Eglise Saint-Christophe à Cergy, avec un récital Bach en hommage à Gustav Leonhardt.

26e édition du Festival International Toulouse les Orgues, du 5 au 17 octobre 2021, avec « Bach Métamorphosis : orgue et contorsion », le 12 octobre à 21h à la Cathédrale Saint-Etienne, par Yves Rechsteiner (orgue) et la contorsionniste Lise Pauton.

Et en concert de clôture, le 17 octobre, à l’Eglise Saint-Aubin à 18h, l’organiste Bart Jacobs dans des reconstitutions de Concertos pour orgue et cordes.

Dans le cadre du 15eFestival Pianoscope, vendredi 8 octobre, à 20h30, Théâtre de Beauvais, les Variations Goldberg (transcription de Sitkovetsky) pour trio à cordes avec Renaud Capuçon, Gérard Caussé et Edgar Moreau.

Dans le Cadre de la 8e édition du Festival de «Musique ancienne en Pic Saint-Loup& Gorges de l’Hérault» (du 8 au 24 octobre) : vendredi 8 octobre à 20h30, Margaux Blanchard (viole de gambe) et Diego Ares (clavecin) jouent les Sonates pour viole de gambe de Bach.

Cabinet des curiosités :

Une Bourrée Rock par « Son of Bach » :