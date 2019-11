Le Bach du dimanche 03 novembre 2019

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Chœur d’introduction « Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen »

Deborah York, soprano

Magdelena Kozena, mezzo-soprano

Mark Padmore, ténor

Peter Harvey, basse

Gabrieli Consort & Players

Direction Paul McCreesh

Disque : Deutsche Grammophon 2003

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur BWV 1068

Ouverture

Orchestre Français des Jeunes Baroque

Direction Christophe Rousset

Concert enregistré par Radio-France, le 13 novembre 2006 à la Chapelle Royale du Château de Versailles

Disque : Dons de particuliers (2006)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ré mineur BWV 1052

Mvt. 3 Allegro

Pierre Hantaï, clavecin

Le Concert des nations

Direction Jordi Savall

Disque : Alia Vox AVSA 9909D (2014)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en sol majeur BWV 550

Kei Koito, orgue

Orgue Arp Schnitger (1691/92) de la Martinikerk de Groningen (Pays-Bas)

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 19075915582 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en sol mineur BWV 535

Kei Koito, orgue

Orgue Arp Schnitger (1691/92) de la Martinikerk de Groningen (Pays-Bas)

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 19075915582 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Trio « Was Gott tut das ist wohlgetan » BWV deest

Kei Koito, orgue

Orgue Arp Schnitger (1691/92) de la Martinikerk de Groningen (Pays-Bas)

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 19075915582 (2019)

Gregg Lake et Keith Emerson

The Only Way (Hymn)

Emerson, Lake & Palmer

Album : “Tarkus”

Disque : ATLANTIC 781520-2 (1971)

Nicolas Godin

Bach off

Album : “Contrepoint”

Disque : Because BEC5156169 (2015)

7h55 : Propos sur Bach : 10. « La vie à Arnstadt »

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 21 « Ich hatte viel Bekümmernis »

N° 7 Récitatif en dialogue, soprano et basse « Ach, Jesu, meine Ruh »

N° 8 Duo soprano et basse « Komm, mein Jesu und erquicke »

Barbara Schlick, soprano

Peter Harvey, basse

Collegium Vocale

La Chapelle Royale

Direction Philippe Herrewegue

Disque : Harmonia Mundi HMC 901328 (1990)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 140 « Wachet auf, ruft uns die Stimme »

N° 3 Duo soprano et basse « Wenn kommst du, mein Heil ? »

Sandrine Piau, soprano

Klaus Mertens, basse

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics CC 72221 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 140 « Wachet auf, ruft uns die Stimme »

N° 6 Duo soprano et basse « Mein Freund ist mein »

Sandrine Piau, soprano

Klaus Mertens, basse

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics CC 72221 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Motet « Singet dem Herrn ein neues Lied » BWV 225

1. Choeur « Singet dem Herrn ein neues Lied »

2. Choral « Wie sich ein Vater erbarmet »

3. Choeur « Lobet den Herrn in seinen Taten »

Yukari Nonoshita, soprano

Damien Guillon, contre-ténor

Satoshi Mizukoshi, ténor

Dominik Wörner, basse

Bach Collegium du Japon

Direction Mazaaki Suzuki

Disque : BIS-SACG-1841 (2009)

Nouveauté discographique :

« Back to Bach », famous organ works, par l’organiste Kei Koito (label Deutsche Harmonia Mundi)

Annonce concert :

22e édition du Festival Bach de Lausanne, du 8 au 29 novembre

Cabinet des curiosités :

Nicolas Godin : Bach Off (Orly Ouest Airport, 2015)