Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Cantate BWV 22 « Jesus nahm zu sich die Zwölfe»

Jean-Sébastien Bach

Prélude de Choral « Allein Gott in der Höh sei Ehr » BWV 664

Maud Gratton, orgue

Orgue Thomas (2007) de l’Eglise Réformée du Bouclier (Strasbourg)

Disque : Alpha 448 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en la mineur BWV 543

Maud Gratton, orgue

Orgue Thomas (2007) de l’Eglise Réformée du Bouclier (Strasbourg)

Disque : Alpha 448 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 23 « Du wahrer Gott und Davids Sohn »

1. Duo soprano et alto « Du wahrer Gott und Davids Sohn »

2. Récitatif de ténor et choral « Ach, gehe nicht vorüber »

3. Chœur « Aller Augen warten, Herr »

4. Choral « Christe, du Lamm Gottes »

Dorothee Mields, soprano

Matthew White, contre-ténor

Jan Kobow, ténor

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901998 (2009)

Le propos

Propos sur Bach de François Weyergans (1983)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Cantate « Ich habe genug » BWV 82

N° 1 Aria d’alto « Ich habe genug »

Damien Guillon, contre-ténor

Le Banquet Céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : ALPHA 448 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate « Ich habe genug » BWV 82

N° 2 Récitatif « Ich habe genug »

N° 3 Air d’alto « Schlummert ein, ihr matten Augen »

Damien Guillon, contre-ténor

Le Banquet Céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : ALPHA 448 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate « Ich habe genug » BWV 82

N° 4 Récitatif « Mein Gott ! Wenn kömmt das schöne : nun »

N° 5 Air d’alto « Ich freue mich auf meinen Tod »

Damien Guillon, contre-ténor

Le Banquet Céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : ALPHA 448 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate « Gott soll allein mein Herze haben » BWV 169

N°1 Sinfonia

N° 2 Arioso & récitatif d’alto « Gott soll allein mein Herze haben »

N° 3 Air d’alto « Gott soll allein mein Herze haben »

Le Banquet Céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : ALPHA 448 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate « Gott soll allein mein Herze haben » BWV 169

N° 4 Récitatif d’alto « Was ist die Liebe Gottes »

N° 5 Air d’alto « Stirb in mir, Welt, und alle deine Liebe »

N° 6 Récitatif d’alto « Doch meint es auch dabei »

N° 7 Choral « Du süsse Liebe, schenk uns deine Gunst »

Damien Guillon, contre-ténor

Céline Scheen, soprano

Nicholas Scott, ténor

Benoît Arnould, basse

Le Banquet Céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : ALPHA 448 (2019)

Nouveauté discographique

Le Banquet Céleste dirigé par Damien Guillon "Cantates 169 et 82" (label : Alpha). Parution : 9 mars 2019

Le Banquet Céleste en concert

Lundi 25 mars à 20h au Foyer de l'âme à Paris (75) pour les cantates pour alto solo BWV 169 et 82

La Passion selon Saint-Jean

Dimanche 17 à 16h et lundi 18 mars à 20h à l'Opéra de Rennes (35)

Mardi 26 mars à 20h au Théâtre Graslin à Nantes (44)

Jeudi 22 août à 20h à L'Eglise Saint-Louis du Prytanée National Militaire dans le cadre du festival de Sablé (72)

Vendredi 23 à 20h et samedi 24 août à 14h à l'Abbaye de La Chaise-Dieu (43) dans le cadre du festival de la Chaise-Dieu

Cabinet des curiosités