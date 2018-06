Le Bach du dimanche 03 juin 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

♫ Jean-Sébastien Bach / Edouard Ferlet

Aparté / Prélude en mi mineur BWV 855 Violaine Cochard, clavecin

Edouard Ferlet, piano

Album : Bach plucked / unplucked

Disque : Alpha ALPHA229 (2015)

♫ Jean-Sébastien Bach / Edouard Ferlet

Après vous : Suite française n° 4 en mi bémol majeur BWV 815 (Allemande)

Violaine Cochard, clavecin

Edouard Ferlet, piano

Album : Bach plucked / unplucked

Disque : Alpha ALPHA229 (2015)

♫ Edouard Ferlet

Mécanique organique Edouard Ferlet, piano

Album : Think Bach op. 2

Disque : Mélisse MEL666020 (2017)

Propos sur Bach d'Armand Farrachi (2004) émission Propos sur Bach Propos sur Bach d'Armand Farrachi (2004)

♫ Claude Nougaro / Christian Chevalier

Toulouse Enregistrement de 1967 (Mercury)

Disque : Universal 068234-2 (2006)

♫ Claude Nougaro / Christian Chevalier

Toulouse René Sopa, accordéon

Stéphan Patry, orgue Hammon

François Morin et Jaco Largent, percussions

Disque : Must Record MR 6202.2 (2006)

♫ Dani Figueras, guitare

Largo BWV 1056 (solea por Bulerias)

♫ Dani Figueras, guitare

Air BWV 1068 (bulerias)

♫ Jean-Sébastien Bach

Suite n° 1 en sol majeur BWV 1007

Prélude – Allemande – Courante

Ophélie Gaillard, violoncelle

Disque : Aparte AP017 (2011)

♫ Jean-Sébastien Bach

Motet « O Jesu Christ meins Lebens Licht » BWV 118 Ensemble Vocal Akademia, Françoise Lasserre (dir.)

Ensemble La Fenice, Jean Tubéry (dir.)

Disque : Pierre Verany PV797111 (1997)

♫ Johann Michael Bach

Motet « Unser Leben währet siebenzig Jahr” Ensemble Vocal Akademia, Françoise Lasserre (dir.)

Ensemble La Fenice, Jean Tubéry (dir.)

Disque : Pierre Verany PV797111 (1997)

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon saint-Matthieu BWV 244 Air : "Mache dich, mein Herz"

Philippe Estèphe, baryton

Ensemble baroque de Toulouse, Michel Brun (dir.)

Enregistrement de concert à la Halle aux Grains de Toulouse juin 2017

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto en la mineur pour 4 clavecins et orchestre BWV 1065 (d’après Vivaldi)

Transcription pour orgue d’André Isoir

Allegro – Largo – Allegro

Michel Bouvard, orgue

Disque : La Dolce Volta LDV26 (2015)

Edouard Ferlet et Violaine Cochard à l’Abbaye Royale de Fontevraud le 9 juin 2018.

L'association rare des instruments de Violaine Cochard et d'Edouard Ferlet, cordes pincées et cordes frappées, leur a inspiré une expérience musicale unique, où l'improvisation et la musique de Bach s'entremêlent aux compositions originales d'Edouard.

Passe ton Bach - 10ème anniversaire « Flash Bach »

Pouvoir réentendre certains des artistes qui ont le plus marqué le festival dans les années écoulées et pouvoir écouter un concert dont tout le monde avait parlé et auquel on n’avait pu assister ! « Flash Bach », l'édition du 10ème anniversaire - Toulouse 1, 2 et 3 juin 2018.

Jean Tubéry et son ensemble La Fenice seront en concert les 2 et 3 juin à Toulouse dans le cadre du Festival "Passe ton Bach d’abord".

Jean Tubéry était l'invité de Musique Matin mardi 29 mai.

Sous la direction de Michel Brun, l'Ensemble Baroque de Toulouse interprète la Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 de Jean-Sébastien Bach. Concert donné à l'occasion du festival Passe ton Bach d'abord.