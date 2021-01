Le Bach du dimanche 03 janvier 2021

Au programme de cette 146e émission on fête l’Epiphanie (Cantate BWV 123 avec John Eliot Gardiner) et on ouvre l’année nouvelle avec des coups de cœur en rafale et pour la première fois sur France-Musique les sonorités de l’orgue Jean Daldosso (2013) de Rocamadour avec Emmeran Rollin !

