Le Bach du dimanche 03 février 2019

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Cantate BWV 81 « Jesus schläft, was soll ich hoffen »

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ut majeur BWV 594

Mvt. 1 Allegro

Ton Koopman, orgue

Orgue Arp Schnitger (1691-1692), Martinikerk (Groningen, Pays-Bas)

Disque : Teldec 3984-25933-2/1 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 83 « Erfreute Zeit im neuen Bunde »

1. Air d’alto « Erfreute Zeit im neuen Bunde »

2. Air de basse

3. Air de ténor

4. Récitatif d’alto

5. Choral

Elisabeth von Magnus, alto

Jörg Dürmüller, ténor

Klaus Mertens, basse

Chœur et Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Erato 3984-25488-2 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ut majeur BWV 594

Mvt. 3 Allegro

Ton Koopman, orgue

Orgue Arp Schnitger (1691-1692), Martinikerk (Groningen, Pays-Bas)

Disque : Teldec 3984-25933-2/1 (1999)

Propos sur Bach de Michel Plasson (1982)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour luth en sol mineur BWV 995

Mvt. 1 Prélude

Paul O’Dette, luth

Disque : Harmonia Mundi (2007)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour luth en sol mineur BWV 995

Mvt. 2 Allemande

Rolf Lislevand, luth

Disque : Astrée E 8807 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en sol mineur BWV 1000

(transcription de la Fuga de la Sonate pour violon n° 1 BWV 1001)

Hopkinson Smith, luth

Disque : Astrée E 8678 (1999)

Silvius Leopold Weiss

Ouverture en ut mineur

Konrad Junghänel, luth

Disque : Ricercar RIC 100/6 (2009)

Jean-Sébastien Bach / Weiss

Sonate en la majeur pour violon et luth BWV 1025

Mvt. 1 Fantasia

Jadran Duncumb, luth

Johannes Pramsohler, violon baroque

Disque : AUDAX ADX 13706 (2017)

Jean-Sébastien Bach / Weiss

Sonate en la majeur pour violon et luth BWV 1025

Mvt. 2 Courante

Jadran Duncumb, luth

Johannes Pramsohler, violon baroque

Disque : AUDAX ADX 13706 (2017)

Johann Kropffgans

Concerto en ut mineur pour luth, violon et violoncelle

Mvt. 1 Allegro

Lutz Kirchhof, luth

Giuliano Carmignola, violon

Francesco Galligioni, violoncelle

Disque : Sony Music 2001

Jean-Sébastien Bach

Prélude en mi bémol majeur BWV 815a

Robert Hill, luth-clavecin

Clavecin-luth de Keith Hill (USA, 1995)

Disque : Hänssler Classic 92.107 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Prelude pour le luth, o Cembal BWV 998

Peter Waldner, luth-clavecin

Facsimile de Keith Hill (USA 1999) d’après Zacharias Hildebrandt

Disque : Osterreichischer Rundfunk ORF CD 3020 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Suite en sol mineur BWV 995

Gavotte II

Transcription à la guitare

Jason Vieaux, Guitare

Disque : Azica Records (2009)

Jean-Sébastien Bach / Artichaut Orkestra

Suite en sol mineur BWV 995

Gavotte n° 2 (Dos Amantes)

Artichaut Orkestra

Album « T For Teresa »

Disque : TZADIK TZ 8161 (2011)

Jeudi 7 février à 20h au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence le Café Zimmermann de Céline Frisch et Pablo Valetti, fêtent leur vingt ans avec un programme intégralement consacré à la musique de Bach

