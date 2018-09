Le Bach du dimanche 02 septembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

La cantate

Cantate BWV 25 « Es ist nichts gesundes an meinem Leibe » émission La Cantate Cantate BWV 25 « Es ist nichts gesundes an meinem Leibe »

Jean-Sébastien Bach

Alla breve BWV 589

Eric Lebrun, orgue

Orgue Yves Fossaert de l’église Saint-Séverin de Bourron-Marlotte

Disque : Monthabor (2018)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en ré mineur, d'après Vivaldi BWV 596

1. Tempo Giusto. Grave. Fuga

2. Largo

3. Finale

Marie-Ange Leurent, orgue Grand orgue Freytag-Tricoteaux de Béthune (France)

Disque : Monthabor (2018)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 2 en ré mineur BWV 1008 Mouvement 4 : Sarabande

Yo-Yo Ma, violoncelle

Disque : Sony 19075854652 (2018)

Tan Dun

Water Heavens, in four movements (pour quatuor à cordes, pipa, percussion, chutes d’eau et chants bouddhistes) Mvt. 1 Dialogue entre les Moines et Bach

Concert du samedi 18 août 2018 (Zhujiajiao, Chine)

Le propos

Propos sur Bach de Claude Sautet (1982) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Claude Sautet (1982)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie chromatique en ré mineur BWV 903

Léon Fleisher, piano

Enregistrement de décembre 2005 (New York)

Disque : Vanguard Classics ATM CD1796 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Toccata en ré majeur BWV 912

Archive INA : Scott Ross en concert au Théâtre du Ranelagh (Paris), le 15 janvier 1983

Jean-Sébastien BachCantate BWV 119 “Preise, Jerusalem, den Herrn”

1. Choeur “Preise, Jerusalem, den Herrn”

2. Récitatif de tenor “Gesegnet Land !”

3. Air de ténor « Wohl dir, du Volk der Linden »

4. Récitatif de basse « So herrlich stehst du, liebe Stadt ! »

5. Air d’alto « Die Obrigkeit ist Gottes Gabe »

6. Récitatif de soprano « Nun ! wir erkennen es und bringen dir »

7. Choeur « Der Herr hat Guts an uns getan »

8. Récitatif d’alto « Zuletzt ! »

9. _Choeur « Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ »_Caroline Stam, soprano

Michael Chance, alto

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, basse

Choeur baroque d’Amsterdam

Orchestre baroque d’Amsterdam,

Ton Koopman (dir.)

Disque : Erato 8573-80220-2 (2000)

Nouveauté discographique

L'intégrale de l'oeuvre d'orgue volume 5 de Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun (label Monthabor)

Cabinet des curiosités

Voici l'intégralité de la "Water passion" du compositeur chinois Tan Dun (une oeuvre, dit-il, inspirée de la passion selon Saint-Mathieu de Bach).