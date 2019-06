Le Bach du dimanche 02 juin 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Cantate BWV 44 « Sie werden euch in den bann tun (I) » émission La Cantate Cantate BWV 44 « Sie werden euch in den bann tun (I) »

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie et Fugue en la mineur BWV 561

Ton Koopman, orgue

Orgue Arp Schnitger (1691-92), Martinkerk, Groningen (Pays-Pas)

Disque : Teldec 3984-25933-2/1 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 37 « Wer da gläubet und getauft wird »

1. Choeur « Wer da gläubet und getauft wird »

2. Air de ténor « Der glaube ist das Pfand der Liebe »

3. Choral (soprano et alto) « Herr Gott Vater, mein straker Held »

4. Récitatif de basse « Ihr sterblichen »

5. Air de basse « Der glaube schafft der Seele flügel »

6. Choral « Des Glauben mir verleihe »

Sibylla Rubens, soprano

Bernhard Landauer, contre-ténor

Christoph Prégardien, ténor

Klaus Mertens, basse

Choeur et Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Erato 3984-27315-2 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en ut majeur BWV 594

Mvt. 2 Recitativo : Adagio / Mvt. 3 Presto

Ton Koopman, orgue

Orgue Arp Schnitger (1691-92), Martinkerk, Groningen (Pays-Pas)

Disque : Teldec 3984-25933-2/1 (1999)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach / Edouard Ferlet

Concerto en fa mineur BWV 1056

Largo : arrangement pour piano

Edouard Ferlet, piano

Album : Think Bach op. 2

Disque : Mélisse MEL666020 (2017)

Jean-Sébastien Bach / Edouard Ferlet

Miss Magdalena

Largo : arrangement pour piano

Edouard Ferlet, piano

Album : Think Bach op. 2

Disque : Mélisse MEL666020 (2017)

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrepoints 5, 6, 7

Eric Vidonne, piano

Archive INA : France-Musique / Emisison : Le Matin des musiciens / 4 mai 2010

Wilhelm Friedemann Bach

Sinfonia en fa majeur Fk 67

Andante et Allegro

Ensemble Il Convito, Maude Gratton (dir.)

Disque : Mirare MIR162 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (Partie II)

N° 65 Air de basse « Mache dich, mein Herze, rein »

Philippe Estèphe, basse

Ensemble baroque de Toulouse, Michel Brun (dir.)

Festival « Passe ton Bach d’abord » à Toulouse

Enregistrement de concert 4 juin 2017 (Halle aux Grains, Toulouse)

(Enregistrement non commercialisé)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (Partie I)

N° 13 Air de soprano « Ich will dir mein Herze schenken »

Clémence Garcia, soprano

Ensemble baroque de Toulouse, Michel Brun (dir.)

Festival « Passe ton Bach d’abord » à Toulouse

Enregistrement de concert 4 juin 2017 (Halle aux Grains, Toulouse)

(Enregistrement non commercialisé)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 249a « Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen »

Sinfonia / Adagio / Duo ténor et basse

Daniel Johannsen, ténor

Stephan Mac Leod, basse

Deutsche Hofmusik, Alexander Grychtolik (dir.)

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 19075936392 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 249a « Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen »

Chœur final « Glück und Heil bleibe dein beständig Teil !»

Deutsche Hofmusik, Alexander Grychtolik (dir.)

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 19075936392 (2019)

Nouveauté discographique

Les Cantates BWV 205a et 249a reconstituées par Alexander Grychtolik, à la tête de la Deutsche Hofmusik (label: Deutsche Harmonia Mundi)

Annonce de concerts

12e édition du festival « Passe ton Bach d’abord » (7, 8, 9 juin) à Toulouse

Cabinet des curiosités