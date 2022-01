Le Bach du dimanche 02 janvier 2022

L’année 2022 s’ouvre avec un hommage à Alexis Weissenberg disparu il y a 10 ans et avec l’anniversaire des 80 ans de Maurizio Pollini. En deuxième heure, un feu d’artifice des grands chœurs composés par Bach pour fêter l’année nouvelle en compagnie de John Eliot Gardiner !

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Partita pour clavier n° 4 en ré majeur BWV 828 N° 1 Ouverture

Alexis Weissenberg, piano

Enregistrement d’avril 1966

Disque : EMI 7891462 (1987)

Jean-Sébastien BACH

Partita pour clavier n° 4 en ré majeur BWV 828 N° 5 Sarabande

Alexis Weissenberg, piano

Enregistrement d’avril 1966

Disque : EMI 7891462 (1987)

Questionnaire de Proust : Alexis Weissenberg (1988)

Emission sur France-Musique : Portrait en concert

Productrice : Thérèse Salviat

Source : Archive INA (1988)

Jean-Sébastien BACH

Partita pour clavier n° 6 en mi mineur BWV 830 N° 3 Courante

Alexis Weissenberg, piano

Enregistrement de février 1966

Disque : EMI 7891462 (1987)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue en fa dièse majeur BWV 858 (Clavier bien tempéré, livre 1)

Maurizio Pollini, piano

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4778078 (2009)

Emission sur France-Musique : Grands entretiens Maurizio Pollini (2/5) / 8 mai 2018

« J’ai donné tout mon amour à la musique de Bach »

Jean-Sébastien BACH

Air de la Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur BWV 1068

The Classical Jazz Quartet

Kenny Barron, piano

Ron Carter, basse

Stefon Harris, vibraphone et marimba

Lewis Nash, batterie

Album “Play Bach”

Enregistrement de studio à New York en 2002

Disque : Kind of Blue 10012 (2006)

Jean-Sébastien BACH

Invention n° 4 BWV 775

The Classical Jazz Quartet

Kenny Barron, piano

Ron Carter, basse

Stefon Harris, vibraphone et marimba

Lewis Nash, batterie

Album “Play Bach”

Enregistrement de studio à New York en 2002

Disque : Kind of Blue 10012 (2006)

7h55 : Bach avec Mention : 17. Bach Pop&Funk par Bobby Gutesha (1972)

8h : La Cantate du jour : BWV 153 « Schau, lieber Gott, wie mein Freind »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACHCantate BWV 143 « Lobe den Herrn meine Seele » (III)

N° 1 Choeur introductif « Lobe den Herrn meine Seele »

N° 5 Air de basse « Der Herr ist König ewiglich »

N° 7 Choeur final « Halleluja Gedenk Herr jetzund an dein Amt »

Peter Harvey, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Enregistrement de concert à Berlin (Gethsemanekirche, 2 janvier 2000)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 150 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en trio pour orgue n° 1 en mi bémol majeur BWV 525 N° 1 Allegro

Francis Jacob, orgue

Orgue Bernard Aubertin (1995) de Saessolsheim (Bas-Rhin)

Disque : ZigZag Territoires ZZT 001001 (1/2)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 190 « Singet dem Herrn ein neues Lied »

N° 1 Choeur introductif

N° 5 Duo ténor et basse « Jesus soll mein alles sein »

N° 7 Choral « Lass uns das Jahr vollbringen »

James Gilchrist, ténor

Peter Harvey, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 137 (2007)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 16 « Herr Gott, dich loben wir »

N° 3 Air de basse avec chœur « Lasst uns jauchzen, lasst uns freuen »

Peter Harvey, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Enregistrement de concert à Berlin (Gethsemanekirche, 2 janvier 2000)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 150 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en trio pour orgue n° 5 en ut majeur BWV 529 N° 3 Allegro

Marie-Claire Alain, orgue

Orgue Schwenkedel de la Collégiale de Saint-Donat (Drôme)

Disque : Erato R30E-501-04 (1986)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 171 « Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm »

N° 1 Choeur introductif « Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm »

N° 2 Air de ténor « Herr, so weit die Wolken gehen »

James Gilchrist, ténor

Choeur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Enregistrement de concert à Berlin (Gethsemanekirche, 2 janvier 2000)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 150 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 41 « Jesu nun sei gepreiset »

Chœur introductif

Choeur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Enregistrement de concert à Berlin (Gethsemanekirche, 2 janvier 2000)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 150 (2008)

Cabinet de curiosités :

Alexis Weissenberg joue la Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur BWV 903 (1971)